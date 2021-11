Bulgarien schickt wegen illegaler Migration Soldaten an Grenze zur Türkei

Bulgarien hat wegen der steigenden Zahl an Migranten 350 Soldaten an seine Grenze zur Türkei entsandt. „Heute sind Soldaten an der bulgarisch-türkischen Grenze eingetroffen, um die Grenzpolizei zu unterstützen“, sagte Verteidigungsminister Georgi Panajotow am Montag dem Privatsender BTV.

Nach Angaben des Innenministeriums haben diese Grenze in diesem Jahr bereits über 6500 Menschen illegal überquert. Das entspricht einem dreifachen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die bulgarisch-türkische Grenze ist eine der Außengrenzen der Europäischen Union. Entlang der 259 Kilometer langen Grenze verläuft ein teilweise beschädigter Stacheldrahtzaun. Das Parlament in Sofia hatte im August der Entsendung von bis zu 700 Soldaten zugestimmt. Die Armeeangehörigen sollen vor allem bei Reparaturen der Grenzanlagen helfen. (afp/oz)

