Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet

Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Afghanistan nach knapp 20 Jahren beendet. Die letzten verbliebenen deutschen Soldaten der Nato-Mission „Resolute Support“ hätten das Camp Marmal in Masar-i-Scharif verlassen, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Dienstagabend mit. Sie seien auf dem Rückflug über Georgien und würden am Mittwochvormittag in Deutschland erwartet.

Die Bundeswehr stellte im Rahmen der nun endenden Nato-Mission „Resolute Support“ das zweitstärkste Kontingent nach den USA. Vor Beginn des Truppenabzugs im Mai waren nach Ministeriumsangaben in Afghanistan noch etwa 1.100 deutsche Soldaten stationiert. 59 Bundeswehrsoldaten starben laut Ministerium seit 2001 bei dem Einsatz, 35 davon durch „Fremdeinwirkung“.

In den vergangenen Wochen waren Soldaten und Material der Bundeswehr aus den verbliebenen Standorten in Kabul und Masar-i-Scharif nach Deutschland zurückgebracht worden. Auf dem Land- und Luftweg wurde laut Verteidigungsministerium Material im Umfang von rund 750 Container-Äquivalenten nach Deutschland transportiert. Darunter waren demnach rund 120 Fahrzeuge und sechs Hubschrauber.

„Der Abzug unserer Streitkräfte schreitet in geordneter und koordinierter Weise voran“, erklärte ein Nato-Vertreter am Dienstag zum Abzug der Bundeswehr. Die Nato werde Afghanistan weiterhin unter anderem durch die Ausbildung und finanzielle Unterstützung von Sicherheitskräften zur Seite stehen.

US-Präsident Joe Biden hatte im April angekündigt, dass der Abzug der US-Truppen bis spätestens zum 11. September abgeschlossen sein sollte – dem 20. Jahrestag der Terroranschläge in den USA, die den Einmarsch der US-Armee in Afghanistan zur Folge gehabt hatten. Nach der Verkündung des US-Truppenabzugs aus Afghanistan beschloss dann die

Seit dem Beginn des Truppenabzugs hat die Gewalt in Afghanistan wieder zugenommen. Insbesondere in den ländlichen Gegenden kommt es immer wieder zu Kämpfen. Zuletzt hatten die Taliban mit Offensiven gegen die afghanischen Regierungstruppen strategisch wichtige Gebiete in Nordafghanistan unweit von Masar-i-Scharif erobert.

Die Islamisten haben nach eigenen Angaben über 100 der gut 400 Bezirke des Landes erobert. Entsprechende Behauptungen der Taliban werden von Regierungsvertretern oft bestritten und sind nur schwer zu überprüfen. Beobachter befürchten, dass die Taliban nach dem endgültigen Abzug aller Truppen die Hauptstadt Kabul einnehmen könnten. (afp)

