China-Experte: Warum Peking erst 2022 gegen Taiwan Krieg führen wird

Übung für den Verteidigungsfall: Zwei UH-60 Black Hawk-Helikopter in Taichung, im Zentrum Taiwans. Die taiwanesischen Streitkräfte verwenden u.a. Ausrüstung aus den USA. Foto: Sam Yeh/AFP via Getty Images

Das chinesische kommunistische Regime baut weiterhin kräftig sein Militär aus. Präsident Xi Jinping hat das Motto eines „starken Chinas“ ausgerufen und Premier Li Keqiang lässt das Militär sich „ganz auf den Krieg vorbereiten“. Was bedeutet das für Taiwan?

Der in den USA lebende China-Experte Tang Jingyuan ist der Meinung, dass im Jahr 2022 die Gefahr eines Krieges zwischen China und Taiwan besteht. Es sei bekannt, dass das chinesische Regime Taiwan mit dem Festland vereinigen wolle. Wann das geschehe sei nur eine Frage des Zeitpunktes. Das erklärte er der Epoch Times am 7. März.

Peking hatte in den vergangenen Jahrzehnten Angst vor den USA und ihren Verbündeten gehabt, sagte Tang. Jetzt sei die US-Wirtschaft von dem KPC-Virus schwer getroffen und mit US-Präsident Biden ein nachgiebiger Gegner im Amt. Insgesamt also ist es eine günstige Gelegenheit für Peking, einen Krieg in der Straße von Taiwan zu beginnen.

Dennoch sei jetzt unmittelbar kein guter Zeitpunkt, so Tang weiter. Denn das Regime würde die Rolle als Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufs Spiel setzen, wenn es vor den Spielen einen Krieg beginnt.

Darüber hinaus würde der innenpolitisch unter starkem Druck stehende Präsident Xi Jinping zum Ende seiner Amtszeit seine Macht verlieren, wenn er den Krieg jetzt beginnt und Taiwan nicht innerhalb einer sehr kurzen Zeit besiegt. Mit den Anhängern der ehemaligen Führer Jiang Zemin und Hu Jintao hat Xi starke Gegenspieler.

Xis Machtposition werde sich im Herbst 2022 verbessern, wenn eine neue Amtszeit festgelegt wird. Tang glaubt: „Wenn die Biden-Administration keine klare und starke Unterstützung [für Taiwan] zeigt, wird Taiwan zu diesem Zeitpunkt in Gefahr sein.“

In den letzten Jahren ist das chinesische Militär in der Straße von Taiwan und im Südchinesischen Meer immer aggressiver geworden. Es führt dort Übungen durch und lässt immer wieder Kampfflugzeuge in den Luftraum Taiwans eindringen. Im August 2020 schoss Peking ballistische Raketen ins Südchinesische Meer, um einen Angriff auf ausländische Flugzeugträger zu simulieren.

Unterdessen berichteten chinesische Staatsmedien, dass China seinen Militärhaushalt in diesem Jahr auf 1,35 Billionen Yuan (ca. 206,9 Mrd. Euro) erhöhen wird. Gegenüber dem Jahr 2020 ist das eine Steigerung von 6,8 Prozent.

Beim wichtigsten jährlichen Treffen der beiden Hauptgremien der kommunistischen Regierungspartei, dem Nationalen Volkskongress und der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, wurden auch militärische Themen behandelt. Premier Li Keqiang sagte am 5. März: „Wir sollten Militärübungen umfassend ausbauen und uns ganz auf den Krieg vorbereiten.“

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: China Increases Defense Budget, Premier Orders the Military to Prepare for War (deutsche Bearbeitung von mk)

