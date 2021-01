Christopher Stanton Georgia ist tot: Angeklagter Kapitol-Randalierer bringt sich selbst um

Christopher Stanton Georgia, ein Mann, der angeblich am Sturm ins US-Kapitol am 6. Januar beteiligt war und anschließend verhaftet wurde, ist tot in seinem Haus aufgefunden worden. Der Gerichtsmediziner von Fulton County erklärte, die Autopsie von Georgia habe ergeben, dass der 53-Jährige an einer Schusswunde in der Brust gestorben sei. Der Mediziner hat sein Ableben als Selbstmord eingestuft, den er am 9. Januar begangen hat.

Georgia wurde am 6. Januar wegen Verletzung der Ausgangssperre und wegen Hausfriedensbruch angeklagt. Er hat versucht „gegen den Willen der United States Capitol Police ein bestimmtes Grundstück, nämlich das Gelände des Kapitols der Vereinigten Staaten, zu betreten“, heißt es seitens der Polizei.

Georgia plädierte am 7. Januar auf „nicht schuldig“ und wurde in Erwartung eines Prozesses freigelassen. Seine vom Gericht bestellte Anwältin reichte am darauffolgenden Tag einen ersten Antrag auf Offenlegung ein und bat um die Namen und Kontaktinformationen aller Zeugen.

„Die Zeugen werden wahrscheinlich einige Informationen haben, die meinen Klienten direkt entlasten könnten oder die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Zeugen selbst mindern“, schrieb sie in dem Antrag. Sie bat auch um Aufzeichnungen über Notrufe und ähnliche Aufnahmen im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol und Georgias Verhaftung, sowie Fotos vom angeblichen Tatort.

Laut Dokumenten, welche die „Daily Mail“ erhielt, hat die Frau des Verstorbenen am 9. Januar den Notruf gewählt. Sie sagte den Behörden, dass „überall Blut“ sei und sein Körper läge im Keller. Polizeibeamte beschrieben die Familie als „extrem verzweifelt“.

Unerlaubtes Betreten ist ein Vergehen, das eine Gefängnisstrafe von bis zu 6 Monaten und eine mögliche Geldstrafe nach sich zieht. Ein Verstoß gegen die Ausgangssperre bringt eine Geldstrafe von bis zu 500 US-Dollar oder gemeinnützige Arbeit.

Steven D’Antuono, stellvertretender Direktor der Washingtoner Außenstelle des FBI, sagte Reportern am Dienstag, dass die Behörde über 160 Fallakten in ihrer Untersuchung über den Sturm auf das Kapitol eröffnet hat, „und das ist nur die Spitze des Eisbergs“.

„Selbst wenn Sie D.C. verlassen haben, werden Agenten unserer lokalen Außenstellen an Ihre Tür klopfen, wenn wir herausfinden, dass Sie Teil der kriminellen Aktivitäten im Kapitol waren“, betonte er.

„Aber bevor wir das tun, ist dies Ihre Gelegenheit, sich zu melden, so wie es mehrere Personen getan haben, die an den Unruhen vom Mittwoch beteiligt waren, um freiwillig über ihre Teilnahme zu berichten“, so D’Antuono.

