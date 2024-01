Corona-Aufarbeitung: Dr. Fauci und Dr. Collins revidieren frühere Aussagen

SARS-CoV-2 könnte aus einem Labor in China stammen, räumte der ehemalige Direktor der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH), Dr. Francis Collins, kürzlich in einer Anhörung vor amerikanischen Kongressabgeordneten unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein. Seiner Aussage nach sei die Hypothese, dass das Virus, das COVID-19 auslöst, aus einem Labor in Wuhan stamme, „keine Verschwörungstheorie“.

Der Kongressausschuss, der die Corona-Politik der Regierung aufarbeitet, veröffentlichte eine Zusammenfassung des Interviews von Collins, welches am Freitag, 12. Januar, stattgefunden hat.

Collins war von 2009 bis 2021 Direktor der NIH und der Vorgesetzte von Dr. Anthony Fauci, der die Corona-Politik in den USA maßgeblich mitgestaltete. Aktuell ist Collins immer noch als wissenschaftlicher Berater von Präsident Joe Biden tätig.

Auch der 83-jährige Fauci äußerte sich wenige Tage zuvor gegenüber dem Ausschuss ähnlich. Auch er sagte, dass die Hypothese eines Laborunfalls keine Verschwörungstheorie sei. Der ehemalige Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, das Teil des NIH ist, ist im Jahr 2022 aus der Regierung ausgeschieden.

Studie „Proximal Origins“

Collins und Fauci „veranlassten“ eine wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel „Proximal Origins“, die im März 2020 im „Nature“ veröffentlicht wurde und versuchte, die Labortheorie zu widerlegen, wie aus einer E-Mail von einem der Autoren hervorgeht. Weder Collins noch Fauci werden in der Danksagung oder als Mitautoren der Studie genannt.

Zwei Monate nach der Veröffentlichung schrieb Collins an Fauci, nachdem es zu öffentlichen Diskussionen über den Ursprung von SARS-CoV-2 gekommen war.

„Ich hatte gehofft, dass die ‚Nature‘-Studie über die Genomsequenz von SARS-CoV-2 diese Frage klären würde. Ich frage mich, ob das NIH etwas tun kann, um diese sehr zerstörerische Verschwörungstheorie zu stoppen. Können wir noch irgendetwas tun?“ schrieb Collins zu dieser Zeit.

Dr. Fauci bewarb derweil bei Pressekonferenzen im Weißen Haus die Studie „Proximal Origins“, von der er später behauptete, er könne sich nicht an die Namen der Autoren erinnern.

Mehrere Medien, Organisationen und Experten haben ihre frühere Position, COVID-19 stamme nicht aus einem Labor, zurückgenommen, darunter die „Washington Post“ und die WHO.

Dr. Collins berichtete dem Ausschuss, dass Fauci ihn zu einer Telefonkonferenz am 1. Februar 2020 eingeladen hatte, an der Wissenschaftler teilnahmen, die später „Proximal Origins“ verfassten.

„Diese Aussage steht in direktem Widerspruch zu Dr. Faucis früheren Stellungnahmen und gibt Anlass zu weiteren Bedenken hinsichtlich der Rolle der US-Regierung bei der Unterdrückung und Verunglimpfung der Laborunfall-Hypothese“, so der Ausschuss, der vom republikanischen Abgeordneten Brad Wenstrup geleitet wird.

Keine wissenschaftliche Grundlage für Abstandsregel

Sowohl Fauci als auch Collins räumten gegenüber den Abgeordneten ein, dass das Abstandsgebot von sechs Fuß (1,82 Metern) wahrscheinlich nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Daten beruhen. „Es hat sich einfach so ergeben“, zitiert der Ausschuss Fauci.

Diese Regel rechtfertigte eine Reihe von Maßnahmen, darunter auch, dass manche Kinder nicht zur Schule gehen konnten.

Collins wiederholte auch seine Angriffe gegen die Great Barrington-Erklärung, die sich für den Schutz von besonders gefährdeten Personen wie älteren Menschen aussprach, während jüngeren, gesunden Menschen ein weitgehend uneingeschränktes Leben ermöglicht werden soll.

Collins teilte Fauci am 8. Oktober 2020 per E-Mail mit, dass die Erklärung von „drei marginalen Epidemiologen“ verfasst worden sei. Tatsächlich sind die Autoren Professoren aus Harvard, Oxford und Stanford.

Dr. Jay Bhattacharya, einer der Autoren der Great Barrington-Erklärung, sagte gegenüber der Epoch Times: „Ein Vertreter der Bundesregierung hat seine Macht missbraucht […] weil er es nicht ertragen konnte, dass prominente Wissenschaftler mit ihm in der Pandemie-Politik nicht übereinstimmten.“

Die genauen Abschriften der Fragen und Antworten der Aussagen von Collins und Fauci sollen später veröffentlicht werden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “COVID-19 May Have Come From Chinese Laboratory, Dr. Fauci’s Former Boss Says“. (deutsche Bearbeitung nh)