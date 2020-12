Corona-Impfung: Priester in USA stirbt unerwartet nach Versuchsreihe – Impfstoffe aus Babyzellen?

Ein Testkandidat für eine Impfstoffstudie der Biotech-Firma Moderna starb nun überraschend in den USA. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. Allerdings regt sich unter katholischen Bischöfen in den USA Widerstand gegen die neuen Impfstoffe, weil angeblich Stammzellen von getöteten ungeborenen Babys verwendet worden sein sollen.

Pater John M. Fields (70), ein Priester aus Pennsylvania, starb am 27. November überraschend in seinem Haus in Philadelphia. Zuvor hatte er als freiwillige Testperson an der dritten und letzten Corona-Impfstoffstudie des US-Biotech-Unternehmens Moderna teilgenommen.

Der Geistliche, der nach Angaben von Weihbischof Andriy Rabiy selbst kein COVID-19 hatte, starb laut Pater Michael Hutsko, dem Pfarrer der Saints Peter and Paul Church in Mt. Carmel in Pennsylvania, an einem Herzinfarkt. Dies berichtete unter anderem die katholische Nachrichtenseite „Aleteia“. Noch ist offenbar unklar, ob sein Tod im Zusammenhang mit den Impfversuchen steht.

Die Impfstudie

Im Sommer hatte Pater Fields eine E-Mail von der Universität von Pennsylvania erhalten, in der er gefragt wurde, ob er an den Corona-Impfstoffversuchen teilnehmen wolle, was er bejahte. Er wurde der erste Freiwillige der Studie.

Laut der Studentenzeitung „The Dialog“ vom Torontoer George-Brown-College sah Pater Fields dies als „großartige Gelegenheit, das lästige Virus zu bekämpfen, das plötzlich auf der ganzen Welt aufgetaucht war, Chaos anrichtete, den Tod brachte und jeden Aspekt unseres Lebens störte“.

Es war eine Blindstudie. 50 Prozent der Teilnehmer erhielten den Impfstoff, 50 Prozent eine Kochsalzlösung. Die Teilnehmer wussten nicht, zu welcher Gruppe sie gehören, nur die Forscher. Pater Fields war aufgrund seines Alters und der damit verbundenen Zugehörigkeit zur Corona-Risikogruppe eingeladen worden.

Er erhielt Injektionen am 31. August und am 1. Oktober, ohne jegliche Nebenwirkungen zu verspüren. Beim zweiten Mal wurden ihm auch Blut und ein Nasenabstrich für einen COVID-19-Test entnommen, der negativ verlief. Sein nächster Untersuchungstermin wäre im März 2021 gewesen.

Der Moderna-Impfstoff

Laut einer Meldung von Moderna sei der Impfstoff zu 94,5 Prozent gegen COVID-19 wirksam, so die vorläufigen Daten. Nach Angaben der Pro-Leben-Organisation „Children of God for Life“ hätten jedoch hohe Dosen des Impfstoffs im Mai bei 20 Prozent der Testpersonen zu Nebenwirkungen geführt, obwohl nur außergewöhnlich gesunde Testpersonen zur Studie zugelassen worden waren.

Mitglieder eines beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) forderten daraufhin von den US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC), dass die Öffentlichkeit vor den möglichen schweren Nebenwirkungen der Impfstoffe gewarnt werden sollte.

Impfstoffe aus toten Babyzellen entwickelt?

Weiterhin gab die Pro-Leben-Organisation bekannt, dass Moderna in seinen Formeln die Zellen von abgetriebenen Babys verwende, genauer gesagt die „abgetriebene fötale Zelllinie HEK-293“. Laut der Organisation würden auf dieser Basis das Spike-Protein und die mRNA des Moderna-Impfstoffs aufgebaut, die „in großem Umfang abgetriebene fötale Zellen verwendet, was den Impfstoff von Anfang bis Ende absolut unmoralisch macht“, heißt es.

Bischof Strickland aus Tyler, Texas, warnte über Twitter davor, dass der Moderna-Impfstoff „nicht moralisch hergestellt“ sei. „Ungeborene Kinder starben bei Abtreibungen und dann wurden ihre Körper als ‚Laborproben‘ verwendet. Ich fordere alle auf, die an die Heiligkeit des Lebens glauben, einen Impfstoff abzulehnen, der unmoralisch hergestellt wurde“, sagte der Bischof.

Moderna vaccine is not morally produced. Unborn children died in abortions and then their bodies were used as “laboratory specimens”. I urge all who believe in the sanctity of life to reject a vaccine which has been produced immorally. — Bishop J. Strickland (@Bishopoftyler) November 16, 2020

Der katholische Bischof von Fresno, Kalifornien, Joseph V. Brennan, sagte in einer Videobotschaft, dass die Kirche nicht generell gegen Impfstoffe sei, diese müssten aber ethisch und moralisch akzeptabel sein.

Als Ihr Bischof, als Lehrer, als Anhänger des ultimativen Wertes des Lebens und wie dies unser Gewissen und unsere Entscheidungen formt und gestaltet, gibt es einige sehr ernsthafte Probleme mit einer Reihe von Impfstoffen, einschließlich des Pfizer-Impfstoffs, so Bischof Strickland.

Wenn in irgendeiner Phase des Prozesses zur Entwicklung eines Impfstoffs, „also vom Design … den Tests … der Produktion … in irgendeiner Phase dazwischen, Material verwendet wurde, das auf moralischer Ebene inakzeptabel ist, können wir es nicht verwenden“. Er selbst könne keinen solchen Impfstoff nehmen, „wenn er mit Material aus Stammzellen entwickelt wurde, die von einem Baby stammen, das abgetrieben wurde“, sagte der Bischof.

Gegenüber dem „Catholic Herald“ sagte Dr. Helen Watt vom Anscombe Bioethics Centre in Oxford, England, dass der Pfizer-Impfstoff „keinen Gebrauch von einer fötalen Zelllinie im Produktionsprozess selbst macht, und keinen Gebrauch im Design“, aber dass „einer der bestätigenden Labortests des Impfstoffs leider eine alte fötale Zelllinie beinhaltet habe“.

„Wir können es nicht tun“

Laut Brennan gebe es einige Theologen, die das akzeptabel fänden, wenn dies nur in der Testphase verwendet wurde, mit dem Argument, es sei weit weg von der eigentlichen Tötung. Ihm sei dies zu nah. Zu nah an der „ungerechten Tötung eines Menschenlebens“.

Der Bischof brachte zu diesen Rechtfertigungsversuchen einen Vergleich mit der aktuellen Rassismusdebatte. Hier würden „einige Leute buchstäblich eine persönliche Verantwortung irgendwie für Dinge fühlen, die im Jahr 1619 passiert sind“, doch wie komme es, dass man diese Verbindung nach 400 Jahren herstelle, aber nicht die nach 40 Jahren, „wenn es um Babys geht, die des Lebens beraubt wurden, und deren Rohmaterial für das Leben … benutzt wurde, um vielleicht einem anderen Menschen zu nutzen“.

„Wir können es nicht tun, Brüder und Schwestern“, schloss Brennan, „wir müssen immer das Richtige tun, wir müssen immer das Gerechte tun, wir müssen immer das tun, was das Leben fördert.“

Wie der „Hawaii Catholic Herald“ schreibt, sind Brennan und Strickland nicht die einzigen Bischöfe, die ihre Bedenken offen äußern.