Datenanalyst bestätigt: Bestimmte Wahlmaschinen verzerrten das US-Wahlergebnis zugunsten Bidens

Bestimmte Wahlmaschinen beeinflussten das US-Wahlergebnis für Joe Biden, stellt ein anonymer Datenanalyst in seinem Bericht vom letzten Donnerstag fest. Dies betrifft US-Landkreise, die Dominion- oder HART InterCivic-Wahlmaschinen verwenden. Ob die betreffenden Landkreise demokratisch oder republikanisch wären, sei dabei unerheblich, da es nur an den Maschinen selbst läge.

„Analysebeweise legen nahe, dass der Einsatz der Dominion X/ICX BMD (Ballot Marking Device) Maschine, hergestellt von Dominion Voting Systems, und Maschinen von HART InterCivic die Wahlergebnisse abnormal beeinflusst zu haben scheinen“, so der Analyst.

Der Datenanalyst hat nach Information der Epoch Times mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Datenanalyse. Aus Sicherheitsgründen will er anonym bleiben.

In seiner Forschung verwendete er Wahldaten und Volkszählungsdaten von 2017. Damit stellte er ein Basisszenario auf, um das Wahlergebnis vorherzusagen und verglich damit die Ergebnisse der November-Wahl.

Groß angelegtes Betrugssystem?

Die Ergebnisse zeigen, dass der Demokrat Joe Biden in 78 Prozent der Landkreise, die Wahlmaschinen von diesen beiden Unternehmen verwenden, unerwartet gut abschnitt. Der demokratische Kandidat hat in diesen Countys durchweg 5,6 Prozent mehr Stimmen bekommen, als er hätte eigentlich erhalten sollen.

„Das sollte nicht passieren … Die Ergebnisse in den Landkreisen, die Dominion-Maschinen verwenden, sind eindeutig zu hoch“, sagt der Analyst in dem Video, worin er seine Forschungsergebnisse vorstellt. Für ihn sei das ein Achtungszeichen, eine „red flag“. Und weiter: „Etwas ist hier los.“

Die Untersuchung wurde nicht von Experten überprüft.

Hart InterCivic hat bisher nicht auf eine Anfrage von The Epoch Times reagiert. Dominion Voting Systems lehnte es ab, die Ergebnisse der Analyse zu kommentieren. „Gerüchte in ganz Amerika haben mehrfach bestätigt, dass es keine glaubwürdigen Beweise gibt, die auf Stimmverschiebung oder Betrug durch Dominion Voting Systems hindeuten“, so Dominion in seiner Erklärung.

Der Analyst zog keine Rückschlüsse darauf, wer die möglichen Unregelmäßigkeiten verursacht hat.

Er glaubt, dass es ein groß angelegtes Betrugssystem geben muss, falls die möglichen Unregelmäßigkeiten in seiner Analyse durch Absicht verursacht wurden.

„Die Muster, die ich sehe, erstrecken sich über viele Landkreise – meine Erkenntnisse betreffen also eine Organisation mit groß angelegtem, nationalem Einfluss. Das heißt, ich sehe keinen lokalen Scan-Operator, der eine Kiste mit Stimmzetteln dreimal durch das System laufen lässt.“

Er wies keiner Firma oder Partei Fehlverhalten zu. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times )