Vor EU-Parlament: Demonstrationen für und gegen das EU-Renaturierungsgesetz

Deutsche Landwirte, die den von der EU vorgeschlagenen Green Deal unterstützen, demonstrieren am 11. Juli 2023 vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Das Europäische Parlament wird am 12. Juli 2023 über einen wichtigen Gesetzentwurf zur biologischen Vielfalt abstimmen. Foto: Frederick Florin/AFP via Getty Images