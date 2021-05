Deutsche Firma beginnt mit Abtransport von Gefahrgut aus Hafen von Beirut

Foto: JOSEPH EID/AFP via Getty Images

Das Bild zeigt den Hafen in Beirut im April 2021, wo die Explosion stattfand. Foto: JOSEPH EID/AFP via Getty Images

Neun Monate nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut hat eine deutsche Firma mit dem Abtransport von dutzenden Gefahrgut-Containern begonnen.

Ein Schiff mit 59 Containern an Bord werde am Wochenende in Richtung Deutschland ablegen, sagte der Chef des Unternehmens Combi Lift, Heiko Felderhoff, bei einer Zeremonie im Hafen der libanesischen Hauptstadt.

Die Transportfirma war damit beauftragt worden, nach der Explosion dutzende Container mit gefährlichen Chemikalien im Beiruter Hafen zu sichern.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Deutsch-Libanesischen Wirtschaftsrats, Elias Assuad, wurden inzwischen alle giftigen, krebserregenden und leicht entflammbaren Chemikalien entfernt, die seit Jahrzehnten auf dem Hafengelände gelagert worden waren. Der Inhalt der 59 speziell gesicherten Container an Bord des Combi-Lift-Schiffs soll in Deutschland entsorgt werden.

Beirut war im August 2020 von einer gewaltigen Explosion erschüttert worden, bei der mehr als 200 Menschen getötet, mindestens 6.500 weitere verletzt und weite Teile der Stadt verwüstet worden waren.

Explodiert waren rund 2.750 Tonnen ungesichertes Ammoniumnitrat, das jahrelang im Hafen lagerte.

Der deutsche Botschafter in Beirut, Andreas Kindl, sagte am Freitag, die Explosion sei „wirkliche eine offene Wunde“. Die Verschiffung von Gefahrgut-Containern nach Deutschland sei „das erste Mal“, dass etwas unternommen werde, die „Konsequenzen des 4. August“ zu bewältigen.

Dieser Beitrag Deutschlands sei „der erste Schritt zur Reinigung des Hafens“, es bleibe aber noch viel zu tun. Kindl forderte die libanesische Übergangsregierung und die künftige Regierung auf, in der Angelegenheit eng mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!