Die China-United States Exchange Foundation: Wie Peking US-Medien und Reporter beeinflusst

Journalisten sitzen neben den Bildschirmen, die zeigen, wie der chinesische Präsident Xi Jinping bei der Eröffnungsfeier der 3. China International Import Expo (CIIE) in einem Medienzentrum in Shanghai am 4. November 2020 eine Rede per Video hält. Foto: STR/AFP via Getty Images

Die Gruppe CUSEF, die mit Peking verbunden ist, hat seit 2009 Reisen nach China für mehr als 120 Journalisten von fast 50 US-Medien organisiert, als Teil einer breiten Kampagne zur Vertiefung des Einflusses der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) in den Vereinigten Staaten.

Die in Hongkong ansässige China-United States Exchange Foundation (CUSEF) beeinflusst in großem Stil die US-amerikanischen Medien, um die öffentliche Meinung über China in den USA in ihrem Sinne zu formen. Als gemeinnützige Organisation getarnt, wird sie von dem Milliardär Tung Chee-hwa, einem chinesischen Regimebeamten, geleitet.

Tung war früher Chief Executive (oberster Regierungschef) von Hongkong und ist derzeit stellvertretender Vorsitzender eines politischen Beratungsgremiums der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), der Chinese People’s Political Consultative Conference. CUSEF ist als „ausländischer Auftraggeber“ unter dem Foreign Agents Registration Act (FARA) registriert.

Die FARA-Akten zeigen, wie die Organisation versucht hat, die Medienberichterstattung zu beeinflussen. Neben Reisen für Journalisten organisierte die Gruppe Reisen für aktuelle und ehemalige Abgeordnete, umwarb Medienverantwortliche großer Publikationen bei privaten Abendessen und versuchte, eine Gruppe von „Drittunterstützern“ in den USA zu gewinnen, um positive Meinungsartikel über China zu erzeugen, die in westlichen Medien erscheinen sollten.

Die Aktivitäten bieten einen Einblick in die weitreichenden Bemühungen der KPC, die öffentliche Wahrnehmung über China und die Meinung der Eliten in den westlichen Demokratien zu beeinflussen. Sie sollen die Regierungen dazu zu bringen, eine Politik zu verfolgen, die mit Pekings Agenda übereinstimmt. Das Ziel dieser Kampagne, die von der Partei als „Einheitsfrontarbeit“ bezeichnet wird, ist es, „die Amerikaner für Pekings Form des Autoritarismus empfänglich zu machen“, sagte Außenminister Mike Pompeo in einer Rede im vergangenen Oktober.

Indem das Regime ausländische Nachrichtenagenturen ins Visier nimmt, hofft es, die negative Berichterstattung über Peking einzuschränken und gleichzeitig die positive Berichterstattung zu fördern, sagte Grant Newsham, ein leitender Mitarbeiter der in Washington ansässigen Denkfabrik Center for Security Policy, in einer E-Mail.

Positive Geschichten – wie zum Beispiel „wie viele glänzende Wolkenkratzer es in Shanghai und Shenzhen gibt und wie erfolgreich die VR China im Kampf gegen COVID-19 war und wie gut sich die chinesische Wirtschaft erholt hat“ – prägen „sowohl das öffentliche als auch das ‚offizielle‘ Denken in den USA – und formen letztendlich die offizielle (und geschäftliche und finanzielle) Politik“ gegenüber China, so Newsham.

Engagement in den Medien

FARA-Anträge aus dem Jahr 2011, die von BLJ Global, einer vom CUSEF beauftragten Public-Relations-Firma, gemacht wurden, legten einen mehrgleisigen Plan dar, um den öffentlichen Diskurs über die Beziehungen zwischen den USA und China positiv zu gestalten – zentriert auf die Idee von „China als unverzichtbarem Partner für die USA“.

Die Firma listete die Ziele ihrer Arbeit für CUSEF wie folgt auf: „Entwicklung und Förderung einer Gemeinschaft gleich gesinnter Experten für die Beziehungen zwischen den USA und China“; „Aufbau von Beziehungen zu einflussreichen Medienfiguren, die als positive Stimmen für Diskussionen über die Beziehungen zwischen den USA und China dienen können“ und „Aufbau einer positiven und kohärenten Botschaft des Engagements zwischen den USA und China und Arbeit an der Verbreitung dieser Botschaft durch den Vorsitzenden [Tung], … Unterstützer und Organisationen von Dritten und den Medien“.

Ihr Ziel für 2010 war es, durchschnittlich drei Artikel pro Woche in verschiedenen Publikationen zu platzieren, die Aussagen zur Unterstützung Chinas enthalten. Im Jahr 2009 hat die Firma die Veröffentlichung von 26 Meinungsartikeln und Zitaten in 103 Artikeln „unterstützt oder direkt beeinflusst“, heißt es in der Einreichung.

Einige positive Meinungsartikel würden von den „Drittunterstützern“ des CUSEF verfasst, einer Gruppe von Experten, ehemaligen Politikern und einflussreichen Persönlichkeiten, deren Mitgliedschaft BLJ auszubauen versuchte, da sie eine Schlüsselrolle bei der „effektiven Verbreitung positiver Botschaften an die Medien, wichtige Einflussnehmer und Meinungsführer sowie die allgemeine Öffentlichkeit“ spielen.

Journalistenreisen

Seit 2009 hat BLJ Journalistenreisen für 128 Journalisten aus 48 US-Filialen organisiert, darunter die „Washington Post“, die „New York Times“, die „L.A. Times“, „Vox“, „NPR“ und „NBC“, wie eine Überprüfung der FARA-Anträge ergab.

Die Firma bezeichnete die Besuche in der Einreichung von 2011 als „Eingewöhnungsreisen“, die dazu dienen sollten, „Top-Journalisten für Reisen nach China zu rekrutieren, die nach Effektivität und Möglichkeiten für eine vorteilhafte Berichterstattung ausgewählt wurden“.

„Diese Besuche sollten dazu dienen, einen frischen und positiven Blick auf Chinas Errungenschaften zu werfen und zu unterstreichen, wie wichtig es für die USA ist, sich direkt mit China zu engagieren“, hieß es.

Im Jahr 2009 brachten zwei Reisen, an denen Reporter von sieben Publikationen teilnahmen, 28 Artikel hervor, heißt es in dem Dossier.

Die China-Reisen, so Newsham, ähneln der „langjährigen Praxis der ‚Besuchsdiplomatie‘ und der Gastfreundschaft des chinesischen Regimes, die so gut mit Regierungsvertretern und Geschäftsleuten aus vielen Ländern funktioniert“.

Die „sehr gut mit Leuten funktioniert, die nur begrenzte Erfahrungen mit China haben“, fügte er hinzu.

Journalisten mögen glauben, sie seien immun gegen die Einflussbemühungen des Regimes, sagte Newsham. „Aber das ist schwer zu glauben.“

Verschiebung der Wahrnehmung

Das chinesische Regime hat Reisen für ausländische Journalisten, wie sie von der CUSEF finanziert werden, als wichtige Programme angekündigt, durch die Reporter das „wahre China“ verstehen können.

Das Chinesische Volksinstitut für Auswärtige Angelegenheiten, eine staatlich kontrollierte Einrichtung, die regelmäßig Reisen für ausländische Beamte finanziert, ist Gastgeber für die Journalisten auf den von der CUSEF finanzierten Reisen.

Der damalige Direktor des Instituts, Yang Wenchang, nannte die Besuche der US-Medien bei einem internen Treffen im Jahr 2009 ein „sehr gutes Experiment“ und merkte an, dass solche Bemühungen langfristig mit dem Schwerpunkt durchgeführt werden müssten, eine „einzigartige Marke“ zu schaffen.

Im Jahr 2020 schrieb der Direktor des Instituts, Wang Chao, in der hauseigenen Publikation, dass die Organisation zunehmend Anstrengungen unternimmt, ausländische Mediengruppen nach China einzuladen, damit sie „Chinas Fortschritt aus erster Hand erleben und diese Medien als Fenster nutzen können, damit mehr Ausländer das wahre China sehen“.

Die von der Partei geführte Allchinesische Journalistenvereinigung führt seit 2010 ein Journalistenaustauschprogramm durch. Ein Artikel in den staatlichen Medien aus dem Jahr 2016 rühmte, dass die von der Vereinigung organisierten Besuche ausländischer Medien eine Schlüsselrolle bei der Erweiterung des internationalen „Freundeskreises“ Chinas gespielt hätten.

Solche Reisen hätten es „Reportern, die noch nie in China waren und von der voreingenommenen US-Berichterstattung über China stark beeinflusst wurden“ ermöglicht, „eingehende Gespräche mit chinesischen Beamten, Experten und Medienkollegen über Chinas Entwicklung zu führen, was dazu beiträgt, viele Missverständnisse oder Bedenken auszuräumen“, so der Artikel.

Er zitierte außerdem Aussagen eines leitenden Redakteurs der „Huffington Post“, der sagte, dass die von der Vereinigung arrangierten Besuche ihn erkennen ließen, „wie unwissend der US-Pressekreis über China ist“.

Ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Finanzkolumnist der „L.A. Times“ sagte nach einem neuntägigen Besuch in China, er habe festgestellt, dass das Verständnis der US-Medien über China „niemals mit der Geschwindigkeit von Chinas Entwicklung mithalten wird“, so der Bericht.

Ein Reporter von „Reuters“, der als „Patrick“ identifiziert wurde, sagte, dass der China-Besuch seine Wahrnehmung über die Rolle der chinesischen Medien verändert habe.

„Vor meinem Besuch in China dachte ich, dass die chinesischen Medien dem Ziel des Klassenkampfes dienen, aber nachdem ich hierher gekommen bin, habe ich festgestellt, dass diese Vorstellung auf die Zeit der Kulturrevolution fixiert bleibt, was irgendwie lächerlich ist“, sagte er laut dem chinesischen Artikel. Er nannte den Medienaustausch „ziemlich wertvoll“.

Das Regime hat diese Medienreisen auch in Krisenzeiten genutzt und versucht, die Stimmung in den ausländischen Medien auf seine Seite zu ziehen. Nach zwei großen Protesten ethnischer Minderheiten in Tibet und Xinjiang gegen die Herrschaft der Partei in den Jahren 2008 beziehungsweise 2009, die von der KPC als Unruhen gebrandmarkt wurden, verurteilte die Vereinigung „westliche Medien, die bei nächster Gelegenheit Nachrichten fabrizierten“, so ein Artikel des staatlichen „Xinhua“ aus dem Jahr 2011. Die Gruppe „arrangierte umgehend ausländische Medien für Interviews vor Ort … um eine günstige öffentliche Meinung für den Umgang mit den Vorfällen zu schaffen“, heißt es in dem Artikel.

„Reuters“ lehnte eine Stellungnahme ab. Die „Huffington Post“ und die „L.A. Times“ reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme.

Private Abendessen

Von 2009 bis 2017 veranstaltete CUSEF eine Reihe von Abendessen und Treffen mit Vertretern von 35 Medien, darunter „Time Magazine“, „Wall Street Journal“, „Forbes“, „New York Times“, „AP“ und „Reuters“.

Die von Tung veranstalteten privaten Abendessen mit Führungskräften und Redakteuren amerikanischer Top-Publikationen, in der Regel in Washington und New York, wurden von BLJ im FARA-Antrag von 2011 als „von unschätzbarem Wert für ihre Effektivität bei der Gewinnung von Unterstützung durch die Führer der Nachrichtenindustrie“ beschrieben.

„Obwohl es nicht quantifiziert werden kann, hat der Einfluss, den Herr Tung auf hochrangige Meinungsbildner hatte, dazu gedient, die Nachrichtenberichterstattung in großen Medien zu beeinflussen und die Elite zu beeinflussen“, fuhr BLJ fort.

Als stellvertretender Vorsitzender der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes steht Tung einer Schlüsseleinheit im Netzwerk der Einheitsfront des Regimes vor. Das Beratungsgremium bezeichnet sich selbst als „patriotische Einheitsfront“-Organisation zur „Förderung der sozialistischen Demokratie“.

Die Arbeit der Einheitsfront, die von der Parteiführung als „magische Waffe“ bezeichnet wird, umfasst die Bemühungen von Tausenden von Gruppen innerhalb und außerhalb Chinas, die politische Einflussoperationen durchführen, Dissidentenbewegungen unterdrücken, Geheimdienstinformationen sammeln und den Transfer von Technologie nach China erleichtern.

Tung, ein in Shanghai geborener Geschäftsmann aus Hongkong, war der erste Chief Executive von Hongkong, nachdem die Stadt 1997 von der britischen zur chinesischen Herrschaft überging. Er trat 2005 zurück, bevor er seine zweite Amtszeit beenden konnte. Während seiner Amtszeit überwachte er die Ausarbeitung des umstrittenen Anti-Subversionsgesetzes, genannt Artikel 23, das die größten Proteste der Stadt bis zu den Pro-Demokratie Massenprotesten im Jahr 2019 auslöste.

Er hat immer wieder seine Loyalität gegenüber dem chinesischen Regime zum Ausdruck gebracht, zuletzt im Dezember, als er seine Unterstützung für das nationale Sicherheitsgesetz äußerte, das Peking der Stadt im vergangenen Jahr auferlegt hatte. Er hat auch behauptet, dass Peking seine Versprechen unter der „ein Land, zwei Systeme“-Formel – unter der Hongkong Autonomie und Freiheiten behalten sollte, die es auf dem Festland nicht gibt – nicht gebrochen und sich „in den letzten 22 Jahren nicht in Hongkongs Angelegenheiten eingemischt hat“.

Bei einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im Jahr 2017 lobte Xi Tung dafür, dass er „selbstlos seine Zeit, Energie, Weisheit und Ressourcen der Nation gewidmet“ und „ein Beispiel für Nachzügler gesetzt hat“.

CUSEF und BLJ reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme. CUSEF, in einer Erklärung von 2017 über seine Außenpolitik, bestritt jede Verbindung mit dem chinesischen Regime. „Wir zielen nicht darauf ab, die Politik einer bestimmten Regierung zu fördern oder zu unterstützen“, sagte ein Sprecher damals.

Die Verlockung des chinesischen Geldes

Neben der Einflussnahme durch persönliche Beziehungen übt die KPC einen direkteren Einfluss auf westliche Medien aus, indem sie deren Möglichkeiten in China zu arbeiten und ihren Zugang zu chinesischen Bürgern kontrolliert, so Newsham.

„Wenn man etwas zu Kritisches über die KPC schreibt … kann man aus dem Land geworfen werden“, sagte Newsham. „Das führt also zu einem gewissen Grad von Selbstzensur – und das ‚schwächt‘ zwangsläufig die Berichterstattung über [China], indem es eine weniger genaue Darstellung der Dinge präsentiert.“

Ausländische Korrespondenten in China haben das Regime beschuldigt, Visa als „Waffe“ einzusetzen, um ausländische Medien unter Druck zu setzen, damit sie ihre Berichterstattung ändern. Im vergangenen Februar entzog das Regime drei Reportern des „Wall Street Journal“ das Visum, nachdem die Zeitung es abgelehnt hatte, sich für die Veröffentlichung eines Meinungsartikels mit der Überschrift „China ist der wahre kranke Mann Asiens“ zu entschuldigen.

Im Jahr 2013 zog „Bloomberg“ den Stöpsel aus einem investigativen Bericht über die Beziehungen zwischen Wang Jianlin, dem damals reichsten Mann Chinas, und führenden KPC-Mitgliedern, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen aus Peking, wie „NPR“ letztes Jahr berichtete. „Es ist sicher, dass es die Kommunistische Partei dazu einlädt, uns komplett abzuschalten und aus dem Land zu werfen“, sagte der damalige „Bloomberg“-Chefredakteur Matthew Winkler in einer Telefonkonferenz im Oktober 2013, die „NPR“ vorliegt. „They’ll probably shut us down.“

Erfolgreiche Kampagne

Newsham sagte, Pekings Bemühungen, die amerikanische Presseberichterstattung zu beeinflussen, seien „ziemlich erfolgreich“ gewesen.

„Bedenken Sie auch, wie lange es gedauert hat, um irgendeine Art von anständiger Presseberichterstattung über den chinesischen Völkermord in Xinjiang zu bekommen, oder überhaupt irgendeine Berichterstattung über die Organentnahme der KPC von Chinesen, oft Falun Gong[-Mitglieder]“, sagte er und bezog sich auf eine spirituelle Gruppe, die in China seit 1999 schwer verfolgt wird. „Aus der Perspektive der KPC ist das ein Erfolg.“

Neben der Berichterstattung über Pekings Menschenrechtsverletzungen versäumen es die US-Medien oft, die Rolle des chinesischen Regimes bei der Auslösung von Krisen im eigenen Land zu berücksichtigen.

Zum Beispiel weigerten sich die „Mainstream-Medien in ihrer Berichterstattung über die Virus-Pandemie, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass das Virus aus einem chinesischen Labor ausgetreten ist. Und sie griffen solche Behauptungen als ‚Fake News‘ an“, sagte Newsham.

Er merkte an, dass diese Theorie erst in letzter Zeit mehr Akzeptanz in der Medienberichterstattung zu finden scheint. „Aber die Medien haben mindestens ein Jahr verschwendet und der VR China erlaubt, die Geschichte zu verschleiern.“

Die Presseberichterstattung über die Fentanyl-Krise, die jedes Jahr Zehntausende Amerikaner tötet, erwähnt auch routinemäßig nicht, dass die synthetischen Drogen aus China stammen, bemerkte Newsham. Währenddessen wird in Berichten über die chinesische Wirtschaft „sehr selten“ erwähnt, dass die offiziellen Wirtschafts- und Finanzstatistiken unzuverlässig sind, oder dass es in dem Land keine Rechtsstaatlichkeit gibt, fügte er hinzu.

Newsham schlug vor, dass die Frage des Engagements der Medien mit dem chinesischen Regime „letztendlich auf das Prinzip hinausläuft“.

„Hätten diese Reporter etwas Ähnliches mit der südafrikanischen Regierung der ‚Apartheid-Ära‘ gemacht? Vielleicht nicht.“

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: Beijing-Linked Group Tries to Sway US Media With Reporter Trips, Dinners With Execs (deutsche Bearbeitung von nmc)