Disney will „Transpersonen“ verpflichtend in Kinderfilmen einführen

Karey Burke, Präsidentin von Disney General Entertainment Content, will mehr Transpersonen in den Produktionen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis erlässt Verbot für Unterricht über sexuelle Orientierung bei Kleinkindern.

Karey Burke, Präsidentin von Disney General Entertainment Content, sagte auf einer Online-Konferenz, dass in den Produktionen des Unternehmens mehr Transgender-Personen als Charaktere auftreten sollen, wie „Tichys Einblick kürzlich berichtete.

Die Mutter eines pansexuellen und eines Transgender-Kindes sei bestürzt gewesen, als sie erfahren habe, dass nur eine Handvoll queere Hauptfiguren in den Inhalten der Disney-Produktionen enthalten wären. [Anm. d. Red: Pansexualität, jemand, der sexuelle Beziehungen zu allen Geschlechtern eingeht]

Sie unterstütze „viele, viele, viele“ LGBTQIA-Charaktere – Disney braucht demnach mehr lesbische Prinzessinnen, schwule Ritter, bisexuelle sprechende Tiere, Transgender-Helden, queere Zauberer, asexuelle Schurken etc.

Ein Ausschnitt der Video-Konferenz war kürzlich auf dem Twitteraccount von Christopher F. Rufo, dem Autor des konservativen Magazins „City Journal“ erschienen.

Darin erkläre Karey Burke, dass mindestens 50 Prozent der Charaktere aus LGBTQIA-Personen und rassischen Minderheiten bestehen sollten.

SCOOP: Disney corporate president Karey Burke says, „as the mother [of] one transgender child and one pansexual child,“ she supports having „many, many, many LGBTQIA characters in our stories“ and wants a minimum of 50 percent of characters to be LGBTQIA and racial minorities. pic.twitter.com/oFRUiuu9JG

