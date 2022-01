Dr. McCullough: Ambulante Behandlungen für COVID-19 sind untersagt worden

Dr. Peter McCullough in New York, 24. Dezember 2021. Foto: Jack Wang/The Epoch Times

Wieso wird nur wenig Wert darauf gelegt, Covid-19-Erkrankungen ambulant zu behandeln? Der Internist und Kardiologe Dr. McCullough hält die führenden US-Gesundheitsbehörden für inkompetent. Zudem sei höchst ungewöhnlich, dass Krankenhäuser keine Studien zur Behandlung einer Krankheit durchführen.

Die Öffentlichkeit sollte sich fragen, warum Regierungen und Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung des COVID-19-Virus wenig bis gar keinen Wert auf ambulante Behandlungen legen und stattdessen massive Anstrengungen für Impfstoffe unternehmen, so Dr. Peter McCullough.

„Es wird viel über den Impfstoff gesprochen, aber nicht über irgendeine Behandlung, überhaupt nicht. Und das war von Anfang an so. Es gibt hier ein Problem, und ich hoffe, dass jeder das Problem so langsam erkennt. Es gibt keinerlei Bemühung, Interesse, Förderung oder Sorge um eine frühzeitige Behandlung von Menschen, die an COVID-19 erkrankt sind“, so McCullough gegenüber The Epoch Times.

Aber man konzentriert sich voll und ganz auf Menschen, die nicht an COVID-19 erkrankt sind, und gibt ihnen einen Impfstoff.“

McCullough ist Internist, Kardiologe, Epidemiologe und Hauptautor der ersten Arbeit über eine frühe ambulante COVID-19-Behandlung mit einem Multimedikationssystem. In einem kürzlichen Interview mit dem Programm „American Thought Leaders“ von EpochTV erörterte er ein breites Spektrum von Erkenntnissen über COVID-19-Präventivbehandlungen, die weltweit eingesetzt werden.

Er sagte, dass medikamentöse Behandlungen bei den Bemühungen, die Bedrohung durch COVID-19 auszurotten, Vorrang haben müssen. „Eine frühzeitige Behandlung verändert die Ausbreitung deutlich. Wir reduzieren also die Zahl der Neuerkrankungen, die Intensität, die Schwere und die Dauer der Symptome. Und durch diesen Prozess reduzieren wir Krankenhausaufenthalte und Todesfälle.“

Der Arzt verwies auf neuere Behandlungen, die das Virus in einem frühen Stadium der Infektion wirksam abtöten: Dr. Iqbal Mahmud Chowdhury entwickelte in Bangladesch ein Verfahren, bei dem eine Spülung mit Povidon-Jod in Nase und Augen das Virus abtötet. Ein anderer Behandlungsansatz des Franzosen Dr. Didier Raoult, der Menschen mit Hydroxychloroquin behandelte, war sehr erfolgreich.

„Chowdhury ist der erste Autor, der erkannt hat, dass sich das Virus in der Luft befindet, von den Menschen eingeatmet wird, sich in der Nase festsetzt und zu replizieren beginnt. Und es muss eine bestimmte Schwelle erreichen und die anderen Organismen in der Nase und unser eigenes Immunsystem überwinden, damit es zu einer klinischen Infektion kommt. Es gibt also ein Zeitfenster von etwa drei bis fünf Tagen, um das Virus direkt zu bekämpfen.“

Für die Verwendung von Hydroxychloroquin ins Gefängnis

Masken und Händedesinfektionsmittel seien unlogisch, erklärt McCullough. Die Daten zeigen nicht, dass sie ein wirksames Mittel zur Verhinderung von COVID-19-Infektionen sind, da das Virus über die Luft und nicht über die Hände verbreitet wird und zu klein ist, um von den meisten Masken aufgehalten zu werden.

COVID verursache „schreckliche Entzündungen“, und Hydroxychloroquin habe sich als wirksames Mittel zur Verringerung dieser Entzündungen erwiesen, so der Arzt. Doch anstatt die Wirksamkeit dieses Medikaments verstärkt einzusetzen und zu untersuchen, sei es eingeschränkt worden. In einigen Ländern könnten Ärzte für die Verwendung dieses Medikaments zur Behandlung ihrer Patienten sogar ins Gefängnis kommen.

In den Vereinigten Staaten darf Hydroxychloroquin nur in Krankenhäusern verwendet werden.

McCullough beschrieb die vorangegangenen Ereignisse, die zu diesen Einschränkungen führten. „Es gab eine gefälschte Studie, die in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht wurde. Darin wurde behauptet, dass Zehntausende Patienten im Alter von 40 bis 49 Jahren mit COVID-19 in verschiedenen Kliniken auf der ganzen Welt behandelt wurden.“ Es hieß, die angebliche Studie sei nicht verifiziert worden. Zudem wurde behauptet, das Medikament hätte negative gesundheitliche Auswirkungen.

Diese „falsche“ Studie führte dazu, dass Mediziner das Vertrauen in das Medikament verloren, woraufhin „Krankenhausmitteilungen sagten: ‚Hören Sie, verwenden Sie Hydroxychloroquin nicht.’“

„Mitten in unserer ersten COVID-19-Welle zog das NIH (National Institutes of Health) das Programm für eine vollständig finanzierte Studie zurück. Und kurz darauf gab die FDA (Food and Drug Administration) eine Erklärung ab: Hydroxychloroquin sollte nicht flächendeckend eingesetzt werden, Punkt“, so deren Aussage.

Die Epoch Times wandte sich an die NIH, um McCulloughs Kritik an den NIH-Behandlungsrichtlinien für COVID-19 zu verifizieren. Die NIH-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab, sagte aber, dass sich die NIH bei der Ausarbeitung der COVID-19-Behandlungsrichtlinien auf ein Gremium zahlreicher Experten stützen.

Die FDA teilte der Epoch Times mit, dass sie sich dafür einsetzt, „den Zugang der Patienten zu Medikamenten zur Vorbeugung oder Behandlung von COVID-19 zu beschleunigen, vorausgesetzt, sie erfüllen die strengen Standards der Behörde“, aber dass die Impfstoffe der beste Weg seien, um die Krankheit und Krankenhausaufenthalte zu verhindern.

Verunglimpfung von Ivermectin

Neben Hydroxychloroquin wurde auch Ivermectin verunglimpft, nachdem die American Medical Association eine Stellungnahme dagegen abgegeben hatte.

„Die Amerikaner sahen also ein sehr verworrenes Bild der stationären Behandlung von COVID-19 und ein sehr verworrenes Bild der ambulanten Behandlung von COVID-19. Mit meinen Beiträgen habe ich zumindest versucht, die ambulante Behandlung in Konzepte zu gliedern, bei denen wir Medikamente einsetzen … in der mittleren Phase [zur] Behandlung der Entzündung und in der späten Phase [zur] Behandlung der Blutgerinnung, und wir haben uns durchgehend an diese Prinzipien gehalten“, sagte McCullough.

Es sei höchst ungewöhnlich, dass Krankenhäuser keine Studien zur Behandlung einer Krankheit durchführen. Doch bei COVID-19 seien keine größeren Studien zur Verbesserung der Behandlungen durchgeführt worden. Die Ergebnisse seien von den Krankenhäusern auch nicht veröffentlicht worden.

Die Verbesserung der Behandlung von COVID-19-Erkrankten sei für die Verantwortlichen des öffentlichen Gesundheitswesens nie eine Priorität gewesen, da Impfstoffe von Anfang an forciert worden seien.

Er wies darauf hin, dass CVS-Apotheken für die Impfstoffe warben, noch ehe sie vollständig zugelassen waren. CVS (Consumer Value Store) bestätigte gegenüber der Epoch Times, dass es die Impfstoffe im Oktober 2020 beworben hat.

Nase und Mund desinfizieren

US-Medien hätten fast vollständig ausgeblendet, was auf der ganzen Welt mit der Behandlung von COVID-19 geschehe, meint McCullough. „Überall dort, wo es einen frühen oralen Medikamentenansatz gab, gab es Erfolge in Bezug auf COVID-19. Und in jüngster Zeit – das war sehr faszinierend – wurden überall dort, wo man sich mit der Dekontamination von Nase und Mund durch eine direkte Virustherapie befasst hat, erstaunliche Ergebnisse erzielt.“

Er wirft die Frage auf, warum die Vereinigten Staaten sich nicht mit den Arbeiten befasst haben, die in der ganzen Welt zur Behandlung der Krankheit durchgeführt werden. „Wir haben keine Gremien von zusammenarbeitenden Ärzten gesehen. Wir haben noch nie ein Symposium über die lokale Therapie gesehen, was am besten für die Nase funktioniert. Es gab keine Erwähnung durch Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens.“ Daher hält McCullough die führenden US-Gesundheitsbehörden für inkompetent.

Er schlägt eine monatliche Überprüfung neuer Therapien zur Behandlung von COVID-19 vor – sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene. Dies sei nötig, damit Ärzte diese überprüfen und von Gleichgesinnten lernen können. „Man sollte meinen, die Weltgesundheitsorganisation würde eine Sonderkommission einberufen, weil es keine Überprüfung gibt. Das ist das größte Problem der öffentlichen Gesundheit.“

„Die stationäre und ambulante Behandlung der größten Krankheit unserer Zeit ist also nach zwei Jahren immer noch ein Rätsel.“

Der Artikel erschien zuerst in The Epoch Times: Dr. McCullough: Outpatient Treatments for COVID-19 Have Been Suppressed. (Deutsche Übersetzung mf)