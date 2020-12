Drei Tote in Italien bei Explosion in Sprengstofffabrik

Bei einer Explosion in einer zivil genutzten Sprengstofffabrik in Italien sind am Montag drei Menschen ums Leben gekommen. Die Explosion ereignete sich am frühen Nachmittag in einer Fabrik des Unternehmens g nahe der Stadt Chieti im Zentrum Italiens, wie italienische Medien berichteten. Die Umstände der Explosion waren zunächst unklar.

Die drei Opfer hatten in der Fabrik im kleinen Ort Casalbordino gearbeitet, wie der Bürgermeister der Ortschaft, Filippo Marinucci, sagte. Laut der Internetseite des Unternehmens stellt die Firma nicht nur Sprengstoff her, sondern entschärft auch Bomben und andere explosive Geschosse.

Die Nachrichtenagentur AGI berichtete von zahlreichen Krankenwagen vor Ort. Demnach wurden vorübergehend auch Schienen und Straßen in der Nähe der Fabrik gesperrt. (afp)