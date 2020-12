Dritter landesweiter Teil-Lockdown in Kraft

In Israel hat am Sonntag ein dritter zweiwöchiger Teil-Lockdown begonnen. Die neuen Maßnahmen, nach denen sich die meisten Menschen nur in einem Umkreis von einem Kilometer um ihr Zuhause bewegen dürfen, traten laut Regierungsdekret am späten Nachmittag in Kraft. Sie können um weitere zwei Wochen verlängert werden, wenn es nicht gelingt, die Zahl der täglichen positiven Testergebnisse auf unter 1.000 zu senken.

Die meisten Geschäfte müssen schließen, Lieferdienste dürfen aber weiter arbeiten. Bei Unternehmen ohne Publikumsverkehr darf höchstens die Hälfte der Belegschaft ins Büro kommen. Die Schulen bleiben teilweise geöffnet – das Land setzt auf Hybridunterricht. Auch zum Sporttreiben dürfen die Menschen sich mehr als einen Kilometer von ihrem Haus entfernen.

Israel hatte vor einer Woche mit der Impfkampagne gegen das neuartige Coronavirus begonnen. Bereits 280.000 Menschen haben seither die erste von zwei nötigen Dosen erhalten. Regierungschef Benjamin Netanjahu plant, innerhalb eines Monats ein Viertel der Bevölkerung impfen zu lassen, wie er in einer Rede am Samstagabend sagte. Dies entspräche 2,25 Millionen Menschen.

In Israel wurden seit Beginn der Pandemie rund 400.000 positive Testergebnisse (6,7 Prozent) unter den sechs Millionen Bewohnern Israels registriert, mehr als 3.200 Patienten (0,053 Prozent) sollen an oder mit dem Coronavirus gestorben sein. Nach einem zweiten Lockdown im September war die Zahl der Neuansteckungen zunächst zurückgegangen. Zuletzt registrierten die Behörden täglich rund 3.000 positive Testergebnisse. (afp)