Dutzende Erdbeben in Region Neapel – Panik bei den Bewohnern

Die Region um die italienische Großstadt Neapel ist von Dutzenden Erdbeben erschüttert worden. Nach Angaben der Behörden vom Montag gab es zwar keine größeren Schäden, Bewohner seien jedoch in Panik geraten.

Ein Beben der Stärke 4,4 sei am Abend registriert worden, erklärte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). Davor habe es ein Erdbeben der Stärke 3,5 gegeben, dem Dutzende von Nachbeben gefolgt seien.

Dem INGV zufolge wurden bis kurz vor Mitternacht 49 Beben registriert. Es handele sich um den stärksten Erdbebenschwarm der vergangenen 40 Jahre.

Neapel zwischen zwei aktiven Vulkanen

Die Stadt Neapel befindet sich in der „Zange zwischen zwei aktiven Vulkanen“ – dem Vesuv im Osten und den Phlegräischen Feldern im Westen. Die Campi Flegrei im Herzen Italiens sind das größte aktive, besiedelte Vulkangebiet in ganz Europa. Insgesamt umfasst das Areal eine Fläche von über 200 Quadratkilometern und besteht aus einer Caldera sowie den Vulkaninseln Procida und Ischia.

„Ich würde evakuieren“, erklärte jüngst der italienische Vulkanologe Roberto Scandone, ehemaliger Professor für Vulkanphysik an der Universität Roma Tre. Wörtlich sagte Scandone am 11. März in einem Onlineseminar des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (kurz INGV) in Rom: „Wenn ich unbegrenzte Ressourcen hätte, würde ich die Phlegräischen Felder evakuieren.“

Ob damit eine vorübergehende Evakuierung oder die dauerhafte Umsiedlung aller Menschen des über 200-Quadratkilometer großen Gebietes, an das Neapel grenzt, gemeint ist, blieb offen. (afp/red)