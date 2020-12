Ehemaliger Offizier der Spezialeinheiten warnt vor Farbenrevolutions-Taktik gegen Trump

Die Taktik, die von der Opposition gegen Trump verwendet wird, kann im Leitfaden des Sondereinsatzkommandos für den Sturz einer Regierung gefunden werden, so ein anonym bleibender Offizier. Sie ist in alten Lehrbüchern zur unkonventionellen Kriegsführung beschrieben.

„Eine Farbenrevolution ist eine Taktik, um einen Regimewechsel herbeizuführen“, sagte ein Offizier, der anonym bleiben wollte, The Epoch Times. „Was ich sehe, ist ein marxistischer Aufstand, der eine Farbenrevolution benutzt, um einen Regierungswechsel zu erreichen.“

Das Transition Integrity Project von 2019, so der Offizier, sei ein Indikator dafür, dass die Ereignisse der diesjährigen Präsidentschaftswahlen von „marxistischen Organen innerhalb der Demokratischen Partei und ihren marxistischen Verbündeten in ausländischen Regierungen … sichtbar orchestriert“ wurden.

„Es mag nicht so ausgefallen sein, wie sie es wollten, denn immer, wenn man eine Aktion wie diese durchführt, bekommt der Feind eine Stimme. Aber der Plan war, dass wir die Wahl nicht anerkennen werden. Das Ziel war hier nie die Präsidentschaft“, sagte der Offizier. „Das Ziel der Opposition war es, das Land grundlegend zu verändern. Sie greifen die Gültigkeit der Verfassung an.“

Um ihr Ziel zu erreichen, konzentrierte die Trump-Opposition ihren Fokus darauf, die Wahl zu beeinflussen, sagte der Offizier.

Strategie in alten Lehrbüchern zur unkonventionellen Kriegsführung beschrieben

Einige der bedeutendsten Farbenrevolutionen fanden inmitten von Unruhen statt, die durch kontroverse Wahlen ausgelöst wurden. Im Jahr 2004 führten Massenproteste in der Ukraine nach Vorwürfen einer gefälschten Präsidentschaftswahl, die zunächst den pro-russischen Viktor Janukowitsch als Sieger zeigte, zu einer neuen Abstimmung. Letztendlich gewann aber Viktor Juschtschenko, der von der Europäischen Union und den USA unterstützte Kandidat.

„Was Sie von mir erhalten, wird in allen alten Lehrbüchern zur unkonventionellen Kriegsführung beschrieben“, sagte der Offizier. „Sie könnten in unseren Handbüchern nachschlagen und daraus diese Informationen beziehen, die ich Ihnen nenne. Dies kommt nicht von jemandem, der ein fanatischer Trump-Anhänger ist. Es ist das, was passiert.“

„Untergrund- oder Schattenregierung“ von Obama

Außerdem sprach der Offizier darüber, wie Präsident Barack Obama die acht Jahre während seiner Amtszeit genutzt hat, um „seine politischen Verbündeten in allen Institutionen zu säen“ und eine „Untergrund- oder Schattenregierung“ zu schaffen, die von Institutionen der Massenmedien und Randalierern unterstützt wird.

„Da der Präsident seine eigenen Leute nicht in der Administration platzieren konnte, hatten wir praktisch eine dritte Administration von Obama“, sagte der Offizier. „So kommen wir zu dem, was wir heute haben: Der Untergrund sind die Organe innerhalb der Regierung. Wir haben gesehen, wie sie sich dem Präsidenten entgegenstellten, wie sie das Amtsenthebungsverfahren versuchten.“

„Die Presse ist die äußere Hilfseinheit. Das Einzige, was uns fehlt, ist eine echte Guerilla-Truppe, und wir würden falsch liegen, wenn wir denken, dass das nur die Antifa oder Black Lives Matter sind. Es gibt professionelle Revolutionäre innerhalb dieser Bewegungen.“

Der Originalartikel erschien zuerst bei Epoch Times USA: Former Special Forces Officer Warns of Color Revolution Tactics Used Against Trump (Deutsche Bearbeitung von ana)