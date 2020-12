Ehemaliger Richter in Wisconsin: „Unser Gerichtssystem wurde von der Linken zutiefst eingeschüchtert“

Ein ehemaliger Richter aus Wisconsin, der jetzt die Trump-Kampagne in dem Bundesstaat als nwalt vertritt, sagte diese Woche gegenüber Senatsabgeordneten, er glaube, dass die Einschüchterung durch die Linke Anwälte und Richter davon abgehalten habe, Fälle von Wahlbetrug anzunehmen und anzuhören.

„Wir müssen anerkennen, dass das Gerichtssystem zutiefst von der Linken eingeschüchtert wurde, genauso wie die Anwälte eingeschüchtert wurden“, sagte James Troupis am Mittwoch vor dem Senatsausschuss für Innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten. „Und das ist ein trauriger, trauriger Stand der Dinge.“

Das Komitee führte eine Anhörung durch, die sich mit „Unregelmäßigkeiten“ bei der Stimmabgabe zur US-Präsidentschaftswahl 2020 befasste. Während der Anhörung berichteten Zeugen wiederholt von mutmaßlichen Fällen von Wahlbetrug, die in mehreren umstrittenen Bundesstaaten auftraten.

Whistleblower und Datenexperten stützen die Aussagen der Zeugen

Ihre Behauptungen wurden durch Beweise von Zeugen, Whistleblowern und Datenexperten gestützt, die in den letzten Wochen auftauchten. Diese deuten darauf hin, dass ein Teil der abgegebenen und ausgezählten Stimmen in den umkämpften Bundesstaaten unter irregulären und betrügerischen Umständen zustande kamen.

Ein Großteil der Beweise wurden vorgelegt in Form eidesstattlicher Erklärungen, die gegenüber der Trump-Kampagne abgegeben wurden. Andere Beweise wurden im Rahmen von eingereichten Klagen von Dritten und während den Anhörungen in den Legislativen der Bundesstaaten vorgelegt. Diese wurden von Republikanern veranstaltet.

Anwälte fürchten sich vor Vergeltungsmaßnahmen der Linken

Während der Anhörung im Senat erklärte Troupis, einer der Zeugen, warum er sich entschied, die Kampagne in ihrem Bemühen, die Wahlergebnisse anzufechten, zu unterstützen, während viele Anwälte sich weigerten. Er glaubt, dass viele prominente Anwaltskanzleien nicht an den Wahlklagen teilnehmen wollten, weil sie Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der Linken hatten.

„Einer der Gründe, warum ich gerufen wurde, war, dass praktisch jede größere Anwaltskanzlei in diesem Land und in dieser Stadt sich weigerte, den Präsidenten zu vertreten. Nicht wegen des Mangels an Verdiensten bei Vertretung der Ansprüche – wir haben sicherlich gezeigt, dass es Verdienste gibt – sondern wegen der cancel-culture, der Absagekultur“, sagte Troupis.

Troupis: Management befiehlt, dass sie diese Fälle nicht übernehmen können

„Wegen der Umgebung, die von der Linken geschaffen wurde, die Anwälte so eingeschüchtert hat, dass sie nicht hier sein können. Die von den riesigen Anwaltskanzleien sind nicht hier, gerade weil ihnen von ihren Management-Komitees und anderen befohlen wurde, dass sie diese Fälle nicht übernehmen können. Der Grund, warum sie diese Fälle nicht annehmen können, ist, weil unsere Klienten oder die Demokratische Partei oder die kommende Regierung sich daran erinnern werden und es gegen sie verwenden werden.'“

Er fügte hinzu: „Als ehemaliger Richter war ich darüber sehr verärgert.“

Man hörte, dass andere Anwälte, solche, die den amtierenden Präsidenten und seine Kampagne vertreten, enthüllten, dass sie belästigt oder bedroht wurden, nachdem sie sich entschieden hatten, Fälle zu den Wahlen zu übernehmen.

Anwältin musste unter amtlichen Schutz gestellt werden

Eine der Anwältinnen, Linda Kern, die sich inzwischen von einem Fall in Pennsylvania zurückgezogen hat, musste unter amtlichen Schutz gestellt werden, nachdem sie ernsthafte Drohungen erhalten hatte. Kern enthüllte im November, dass sie „ständigen Schikanen in Form von beleidigenden E-Mails, Telefonanrufen, physischen und wirtschaftlichen Drohungen und sogar Anschuldigungen des Verrats ausgesetzt war – alles, weil sie die Kampagne des Präsidenten der Vereinigten Staaten in diesem Rechtsstreit vertrat.“

Kern sagte, dass einige der Belästigungen von einem Anwalt einer gegnerischen Kanzlei – Kirkland & Ellis, die die Angeklagten in dem Wahlverfahren vertritt – stammten, der eine minutenlange Voicemail hinterließ, die „gegen die Standards professionellen Verhaltens verstößt.“

Ein anderer Kirkland-Anwalt verteidigte seine Kanzlei und sagte, der Anruf sei „unhöflich und nicht angemessen“ gewesen, stimmte aber mit Kerns Darstellung nicht überein. Die Firma zog sich schließlich von dem Fall zurück.

Ellis: Habe „Hunderte“ von Drohungen erhalten

Auch die Rechtsberaterin der Trump-Kampagne, Jenna Ellis, sagte, sie habe „Hunderte“ von Drohungen erhalten, einschließlich anonymer Anrufe, seit der Aufnahme von Fällen zur US-Wahl.

Trotz der Schwierigkeiten treiben viele Anwälte der Trump-Kampagne und Anwälte von Drittanbietern ihre juristischen Anfechtungen voran, die darauf abzielen, bestimmte Stimmzettel für ungültig zu erklären, bis Bedenken über möglichen Betrug transparent und unabhängig nachgegangen wird.

Viele dieser Fälle wurden jedoch von Richtern aus verfahrenstechnischen Gründen abgewiesen, z. B. wegen mangelnder Klagebefugnis, wegen fehlender Zuständigkeit für die Klage, wegen Irrelevanz, d. h. weil es keine Streitpunkte zwischen den klagenden Parteien geben sollte, und wegen fahrlässigem Verzug, d. h. wegen mangelnder Sorgfalt bei der Erhebung einer Klage. Andere Richter waren von den vorgebrachten Behauptungen nicht überzeugt.

Anwältin: US-Präsident hat bis Januar Zeit, seine rechtlichen Bemühungen fortzusetzen

Ellis sagte den „American Thought Leaders“ der Epoch Times in einem kürzlich geführten Interview, dass der „Kampf nicht vorbei ist“ und dass der Präsident bis Januar Zeit hat, seine rechtlichen Bemühungen fortzusetzen.

Jack Phillips hat zu diesem Bericht beigetragen.

Der Originalartikel erschien auf The Epoch Times USA Edition: Former Wisconsin Judge: ‘Our Court System Has Been Deeply Intimidated by the Left’ (Deutsche Bearbeitung er)