Ausland Drei Milliarden Euro jährlich

EU finanziert Ukraine-Hilfe mit Zinserträgen aus russischem Vermögen

Die Europäische Union will mit den Zinsgewinnen aus eingefrorenem russischen Vermögen weitere Militärhilfen für die Ukraine finanzieren. Das beschlossen die EU-Mitgliedsländer am Dienstag in Brüssel, wie der belgische Ratsvorsitz mitteilte.