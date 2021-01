Elon Musk: Big Tech ist jetzt „Richter über die freie Meinungsäußerung“

Elon Musk, Geschäftsführer von Tesla und SpaceX, kritisierte am Montag, 11. Januar, auf dem Nachrichtendienst Twitter, dass Big Tech jetzt „de facto Richter über die freie Meinungsäußerung“ ist. Er bezog sich damit auf die Sperrung der Social-Media-Konten von US-Präsident Donald Trump.

„Eine Menge Leute werden super unglücklich mit dem Westküsten-Hightech als de facto Richter über die freie Meinungsäußerung sein“, schrieb Musk und antwortete damit auf einen satirischen Artikel mit dem Titel „Böser faschistischer Diktator zensiert und aus dem Amt gewählt“.

A lot of people are going to be super unhappy with West Coast high tech as the de facto arbiter of free speech

— Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2021