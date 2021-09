Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Mexiko

Blick auf beschädigte Autos vor einem Hotel nach einem Beben in Acapulco, Bundesstaat Guerrero, Mexiko, am 7. September 2021. - Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat Mexiko am Dienstag in der Nähe der Pazifikküste erschüttert, wie der Nationale Erdbebendienst mitteilte, und Gebäude in der Hauptstadt erschüttert. Das Epizentrum lag 14 Kilometer südöstlich des Badeortes Acapulco im Bundesstaat Guerrero, teilte der Dienst mit. Foto: FRANCISCO ROBLES/AFP via Getty Images