Erster bemannter Flug von Boeings Starliner-Raumkapsel erneut verschoben

Der Start der ersten bemannten Mission der Starliner-Raumkapsel des US-Konzerns Boeing ist wegen technischer Probleme erneut verschoben worden. Die Rakete mit der Kapsel werde nun frühestens am 21. Mai abheben könnten, teilte Boeing am Dienstag mit. Es sei ein neues Problem aufgetreten, am Service-Modul des Raumschiffes sei ein „kleines Helium-Leck“ entdeckt worden.

Eigentlich hatte die Rakete mit der Kapsel in der vergangenen Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in Richtung der Internationalen Raumstation ISS abheben sollen.

Nur zwei Stunden vor dem Starttermin waren jedoch Probleme an einem Druckventil der Atlas-V-Rakete festgestellt worden, welche die Raumkapsel in den Orbit bringen soll. Die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams saßen zu diesem Zeitpunkt bereits angeschnallt in ihren Sitzen.

Ventil-Problem behoben

Wegen des Problems wurde der Starttermin zunächst tageweise, dann aber schließlich auf den 17. Mai verschoben. Das Ventil-Problem sei inzwischen „erfolgreich“ behoben, versicherte Boeing am Dienstag. Wegen des neu entdeckten Helium-Austritts müsse es aber zusätzliche Tests geben. Der Start werde nun frühestens am 21. Mai um 16:43 Uhr Ortszeit (22:43 Uhr MESZ) erfolgen.

Die NASA hofft, den Starliner künftig neben der Dragon-Kapsel von SpaceX als zweites Raumschiff für den Transport von Astronauten zu der Raumstation nutzen zu können. Die Dragon-Kapsel des Unternehmens von Multimilliardär Elon Musk befördert bereits seit mehreren Jahren für die NASA Raumfahrer zur ISS.

Das Starliner-Programm hatte in den vergangenen Jahren eine ganze Serie von Rückschlägen hinnehmen müssen. Bei einem unbemannten Testflug 2019 erreichte die Kapsel wegen eines Software-Fehlers nicht die geplante Flugbahn und musste zur Erde zurückkehren, ohne die ISS erreicht zu haben.

2021 musste ein Start wegen blockierter Ventile verschoben werden. Im Mai 2022 erreichte der Starliner schließlich in einem unbemannten Flug erstmals die ISS. Wegen verschiedener Probleme verzögerte sich der erste Flug mit Besatzung anschließend jedoch immer wieder – nun musste er erneut verschoben werden. (afp/red)