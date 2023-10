EU wirft X Verbreitung „illegaler Inhalte“ vor – Elon Musk fordert Transparenz ein

Der Digitalkommissar der EU, Thierry Breton, hat dem CEO von X, Elon Musk, in einem Brief die Verbreitung illegaler Inhalte vorgeworfen. Dieser forderte daraufhin eine transparente Auflistung ein. Nutzer solidarisieren sich mit Musk.

Auf X, ehemals Twitter, hat CEO Elon Musk auf ein Schreiben des EU-Digitalkommissars Thierry Breton reagiert. In diesem hatte der Beamte den X-Vorstandschef dazu aufgefordert, sich an verschiedene Behörden zu wenden, um gegen die „Verbreitung illegaler Inhalte“ auf der Plattform vorzugehen.

Die EU wirft dem Kurznachrichtendienst vor, zur Plattform für die Verbreitung illegaler Inhalte und „Desinformation“ im Kontext des jüngsten Angriffs der terroristischen Hamas auf Israel geworden zu sein. Breton wies auf die Geltung des „Gesetzes über digitale Dienste“ (DSA) in der EU hin.

Er forderte Musk auf, dessen Einhaltung sicherzustellen, den europäischen Institutionen darüber Bericht zu erstatten und sich binnen 24 Stunden an Sicherheitsbehörden und Europol zu wenden. Für den Fall der Nichtentsprechung drohte Breton Elon Musk eine Untersuchung und mögliche Sanktionen gegen X an.

Neben illegalen Inhalten beklagte Breton auch Fälle von „Desinformation“, die „öffentliche Medien und Nichtregierungsorganisationen“ zutage gefördert hätten. So kämen manipulierte Aufnahmen aus älteren Konflikten oder Szenen aus Videospielen als vermeintliche fotografische Dokumente des Krieges in Gaza zum Einsatz.

Nähere Angaben dazu macht Breton nicht. Er forderte den CEO zu einer „schnellen, akkuraten und vollständigen“ Antwort auf das Schreiben auf.

Der CEO antwortete Breton direkt auf X. Dabei wies er darauf hin, dass die grundlegende Ausrichtung des Kurznachrichtendienstes auf Quellenoffenheit und Transparenz ausgerichtet sei. Soweit er wisse, sei dies auch ein Ansatz, den die EU unterstütze. Musk forderte den EU-Kommissar auf, die von ihm behaupteten Verstöße auf X zu dokumentieren, um die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen.

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.

Please list the violations you allude to on 𝕏, so that that the public can see them.

Merci beaucoup.

— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023