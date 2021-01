Europäische Arzneimittel-Agentur vertagt Entscheidung über Impfstoff von Moderna

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Montag doch noch kein grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Biotechnologieunternehmens Moderna gegeben. Das teilte die Behörde in Amsterdam mit. Der Ausschuss für Humanarzneimittel sei noch nicht zu einer Entscheidung gekommen, hieß es am Abend.

Dieser werde die Beratung am Mittwoch fortsetzen. Ursprünglich hatte die EMA erst am 12. Januar über den Impfstoff von Moderna entscheiden wollen, den Termin dann aber nach Druck aus den Mitgliedsstaaten zunächst auf den 6. Januar vorverlegt, und schließlich war darüber gemutmaßt worden, dass am Montag schon eine Empfehlung für die Zulassung kommen könnte.

Die wird erst wirksam, wenn auch die EU-Kommission zustimmt, was aber wohl binnen Stunden passieren würde. Doch daraus wird nun nichts, und zwar aus unbekannten Gründen. Weitere Stellungnahmen lehnte die EMA am Montag ausdrücklich ab. (dts)