Ex-Präsident tritt wieder auf die Bühne: “Sicherstellen, dass Amerika, nicht China, die Zukunft dominiert”

Fünf Monate nach dem Ende seiner Amtszeit hat der frühere US-Präsident Donald Trump erstmals wieder eine Großkundgebung abgehalten. Der Republikaner trat am Samstag in Wellington im Bundesstaat Ohio vor tausende Anhänger unter dem Motto "Save America!" - "Rettet Amerika!".

Am Samstag (26. Juni) fand in Wellington (Ohio) eine vom Fundraising-Komitee von Donald Trump organisierte Wahlveranstaltung statt. In Ohio wird Anfang August gewählt. Die Wähler der Gemeinden im 11. und 15. Kongressbezirk müssen die Vertreter neu bestimmen.

Neben Donald Trump hielten auch die beiden Kongresskandidaten Max Miller und Mike Carey Reden. Vor dem Auftritt des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten sprach auch die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene zum Publikum.

Tausende hatten sich auf dem Grundstück des Lorain County Fairgrounds versammelt, um den 75-Jährigen sprechen zu hören.

Donald Trump nutzte seinen viel umjubelten Auftritt, um Werbung für die beiden Kandidaten zu machen und äußerte auch seine Meinung zur Politik Bidens.

Trump gelobte, den Republikanern dabei zu helfen, „das Repräsentantenhaus zurückzuerobern“ und „den Senat zurückzuerobern“. Dabei unterstütze er Kandidaten, die er als „America first“-Republikaner bezeichnete.

„Amerika zuletzt, nicht Amerika zuerst“, sagte Trump über die, wie er es nannte, „rücksichtslose“ Politik der Regierung von Präsident Joe Biden.

Wichtigstes Thema während seiner Ansprache war die Situation der Migranten und Flüchtlinge an der Grenze zu Mexiko. „Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hat Joe Biden absichtlich und systematisch – durch seine Leute, denn ich glaube nicht, dass er es getan hat – Amerikas Grenzverteidigung demontiert und eine Flut von illegalen Einwanderern verursacht, wie sie dieses Land noch nie gesehen hat“, sagte er der Menge.

Trump sprach eine Reihe weiterer Themen an. Unter anderem sprach er über die Notwendigkeit, unabhängige Prüfungen der Wahlergebnisse vom November zuzulassen, um das Vertrauen der Amerikaner in die Wahlsysteme wieder herzustellen.

Er neckte das Publikum mit einer möglichen Teilnahme an den kommenden Wahlen im Jahre 2024: „Es ist möglich, dass wir es ein drittes Mal gewinnen müssen, es ist möglich“, sagte er, während die Menge „USA, USA, USA“ skandierte.

Trump nutzte die Kundgebung, um seine Unterstützung für die republikanischen Kandidaten der bevorstehenden Vorwahlen in Ohio auszusprechen. Mike Carey als auch Max Miller bewerben sich als Abgeordnete für die Gemeinden des 15., beziehungsweise 16. Distrikts von Ohio.

Max Miller ist Marine-Veteran und arbeitete als Trumps Berater, als dieser im Weißen Haus diente. Trump sagte bei der Kundgebung, dass Miller „eine echte Leidenschaft für dieses Land hat, wie Sie es nicht glauben würden.“

Miller spielte eine Schlüsselrolle bei den Denuklearisierungsverhandlungen der Trump-Administration mit Nordkorea sowie bei den Verhandlungen über das Nahost-Friedensabkommen.

