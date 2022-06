Expertin: Marxistische Ideologie hat in den USA Fuß gefasst

Der Sozialismus schleicht sich fast unbemerkt seit Jahrzehnten in die amerikanische Gesellschaft, meint die Journalistin Cheryl Chumley.



In den letzten Jahren hat die marxistische Ideologie in der amerikanischen Mainstream-Kultur an Bedeutung gewonnen.

Cheryl Chumley, eine Expertin für Marxismus, Redakteurin bei der „Washington Times“ und Autorin des Buches „Lockdown: The Socialist Plan to Take Away Your Freedom“ (Der sozialistische Plan, dir deine Freiheit zu nehmen), sagte, dass die Tatsache, dass kritisches Denken und Debatten unterdrückt und persönliche Freiheiten beschnitten würden, klare Anzeichen dafür seien, dass diese Ideologie in den USA Wurzeln geschlagen habe.

Sie verweist auf die Tatsache, dass viele Staaten Gotteshäuser in Pandemiezeiten geschlossen haben, aber überfüllte Einzelhandelsgeschäfte und Alkoholgeschäfte geöffnet bleiben durften, und dass jeder, der die „Wissenschaft“ dieser Vorschriften infrage stellte, bestraft wurde.

Wenn man auf die sogenannte Wissenschaft hinwies, mit der diese manchmal widersprüchlichen Vorschriften gerechtfertigt wurden, wurde man aus den sozialen Medien verbannt. Es gab also „eine Unterdrückung des kritischen Denkens und der kritischen Diskussion“, sagte Chumley dem Moderator des „NTD Capitol Report“ in einem kürzlich geführten Interview.

Großen Technologieunternehmen und ihren Faktenprüfern hat man zu Recht vorgeworfen, die Rechte derjenigen zu verletzen, die sich gegen Pandemiesperren und Corona-Maßnahmen aussprachen. Gesellschaften, die sich dem Marxismus/Sozialismus verschrieben haben, neigen dazu, autoritär zu sein und legen keinen Wert auf das Individuum oder persönliche Freiheiten, sondern betonen die Bedürfnisse des Kollektivs.

Sie sagte, dass die heutige Demokratische Partei viel extremer sei als noch vor zwei Jahrzehnten. In ihrem jüngsten Buch „Socialists Don’t Sleep“ („Sozialisten schlafen nicht“) vergleicht sie die Programme der kommunistischen Partei, der sozialistischen Partei und der Progressiven und stellt fest, dass sie im Wesentlichen mit denen der heutigen Demokraten übereinstimmen.

„Die heutigen Demokraten sind viel mehr auf einer Linie mit den sozialistischen, kommunistischen und kulturmarxistischen Programmen als selbst die Demokraten zu Bill Clintons Zeiten“, sagte sie.

Steigende Popularität unter Jugendlichen

Diese steigende Popularität des Sozialismus ist besonders unter jungen Erwachsenen auffällig.

Eine von Axios|Momentive durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2021, in der die Präferenzen für Kapitalismus und Sozialismus untersucht wurden, ergab, dass die Beliebtheit des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus bei den 18- bis 34-Jährigen in den letzten zwei Jahren gestiegen ist.

In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen, die das College besuchen, ist der Anteil derer, die den Kapitalismus ablehnen, sogar noch höher: 42 Prozent haben eine positive und 54 Prozent eine negative Einstellung gegenüber dem Kapitalismus.

Der Bundesstaat Florida hat vor Kurzem den Unterricht über die Geschichte des Kommunismus für Schulen verbindlich gemacht. Chumley sagte, dass sie es befürworte, den Schülern die Geschichte und die Folgen der marxistischen Ideologie beizubringen, damit sie erkennen können, was gegenwärtig in den Vereinigten Staaten geschieht.

„Nun, ich bin auf jeden Fall dafür, die Übel des Marxismus zu lehren und was er mit den individuellen Freiheiten macht und was er letztendlich mit Nationen macht, die sich an seine Prinzipien halten“, sagte Chumley. „Ich glaube nämlich, dass wir in Amerika derzeit ein Durchsickern des Sozialismus sowohl in das politische System als auch in die Kultur haben, das unbemerkt abläuft, weil die Politiker, die diese sozialistische Art von Politik vorantreiben, es nicht Sozialismus nennen.“

Sie ist der Meinung, wenn Schüler lernen, was Sozialismus wirklich ist, und begreifen, dass eine Gesellschaft umso mehr Schaden anrichtet, je mehr sie der marxistischen Ideologie anhängt, werden sie einen Unterschied zum amerikanischen System feststellen. Sie werden merken, dass im Gegensatz zum Sozialismus das amerikanische System sicherstellt, dass die individuellen Talente gefördert und die „gottgegebenen Freiheiten“ geschützt werden.

Der Artikel erschien zuerst in der amerikanischen Epoch Times mit dem Titel: There Are Clear Signs That Marxist Ideology Has Taken Root in US: Author Cheryl Chumley / Deutsche Übersetzung von nmc

