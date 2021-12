Fast alle Studenten geimpft – Campus wegen steigender Corona-Fälle geschlossen

Alarmstufe Rot an einer Universität in den USA. Die Omikron-Variante wird als Ursache für den sprunghaften Anstieg positiver PCR-Tests vermutet und das, obwohl fast alle Studenten geimpft sind.

Nur wenige Tage vor Beginn der Semesterferien schließt die im Bundesstaat New York ansässige Cornell Universität ihren Campus. Grund dafür ist eine Häufung von positiv getesteten COVID-19-Fällen, obwohl die Studenten überwiegend geimpft sind. Die Betroffenen wurden von der Präsidentin der Universität, Martha E. Pollack, am Dienstag, 14. Dezember, über die aktuelle Lage in Kenntnis gesetzt.

Laut der Website sind 97 Prozent aller Studenten, Dozenten und Angestellten – die sich auf dem Campus in Ithaca aufhalten – vollständig geimpft. Die Lehrkräfte seien alle zu 100 Prozent vollständig geimpft. Von den Studenten sind es angeblich 99 Prozent und bei den restlichen Angestellten liegt die Impfquote bei 93 Prozent. Trotzdem gab es (Stand: 12. Dezember) 461 aktive Fälle bei den Studenten, darunter 214 neu bestätigte.

Höchste Alarmstufe: Verdacht auf Omikron-Variante

Die Präsidentin schrieb in ihrer Mitteilung, dass das Testlaborteam in einer beträchtlichen Anzahl der PCR-Tests vom Montag die hochansteckende Omikron-Variante hatte nachgewiesen können. Darum habe die Universitätsleitung die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Sie erwähnte auch, dass der Nachweis der Omikron-Variante auf dem Universitätsgelände vorläufig sei und noch auf die Auswertung der Genomsequenzierung gewartet werde. Diese würde dann definitiv bestätigen, ob es sich wie vermutet um die Omikron-Variante handele. Aus Sicherheitsgründen reagiert die Universitätsleitung, als würde sich die Überprüfung bestätigen, weshalb mehrere Anpassungen in der Agenda und bei den Verhaltensregeln vorgenommen wurden.

Abschlussprüfung im Homeoffice – Abschlussfeier abgesagt

Die Abschlussprüfungen würden indessen nicht mehr vor Ort, sondern online abgenommen werden. Alle Aktivitäten und Veranstaltungen inklusive der Abschlussfeier vom 18. Dezember wurden abgesagt. Die Bibliotheken und Sporthallen bleiben geschlossen. Besucher und Gäste dürfen den Campus nicht mehr betreten.

Das beständige Tragen einer Maske wurde Pflicht. „Jeder Schüler, der in den letzten 48 Stunden keinen negativen Test erhalten hat, sollte so bald wie möglich einen zusätzlichen Test machen“, schrieb Pollack in ihrer Mitteilung. „Die Studenten werden aufgefordert, in ihren Wohnheimen zu bleiben, bis sie ihre Testergebnisse erhalten haben, und den Kontakt mit anderen während dieser Zeit stark einzuschränken.“

Der Gouverneurin des Staates New York, Kathy Hochul, wurden bis zum 12. Dezember 38 bestätigte Omikron-Fälle gemeldet. Darunter zwei in Tompkin County, dem Bezirk, wo die Cornell Universität ihren Sitz hat.

Mit Material der Epoch Times USA

