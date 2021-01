Festgenommener in der Nähe des Kapitols unterstützte Black Lives Matter, nicht Trump

Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Müll nach den Protesten am Kapitol in Washington, USA. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

Familienmitglieder eines am 6. Januar in Washington festgenommenen Waffenträgers bestätigen, dass er kein Trump- , sondern BLM-Unterstützer ist.

Ein Mann, der in Washington inmitten der Proteste und Unruhen in der Nähe des US-Kapitols während der Wahlmännersitzung am 6. Januar verhaftet wurde, ist kein Unterstützer von Präsident Donald Trump. Das bestätigten jetzt sein Vater und sein Stiefvater jetzt gegenüber amerikanischen Medien.

„Er ist kein Trumpster“, sagte Andrew Hanselman gegenüber „MLive.com“ über seinen Stiefsohn Logan Grimes, 25, aus Michigan. „Er ist kein MAGA (Make America Great Again) Mensch.“

„Wir sind eine sehr progressive liberale Familie … wenn es einen Grund gibt, warum mein Sohn überhaupt anwesend war, dann weil er gegen diese Leute ist, die gestern schreckliche Dinge getan haben“, fügte Vater Robert Grimes gegenüber der „Detroit Free Press“ hinzu.

Laut DC Metro Police wurde Grimes auf der Vermont Avenue verhaftet. Das ist etwa zwei Blocks nördlich des Weißen Hauses in Washington DC, der Hauptstadt der USA. Er ist eine von mindestens sechs Personen aus Michigan, die am vergangenen Mittwoch von der DC Metro Police verhaftet wurden.

Insgesamt wurden mehr als 70 Personen verhaftet. Einige wurden als Trump-Anhänger identifiziert, mehrere waren aber auch offen gegen Trump. Einer ist ein Black Lives Matter-Aktivist. Grimes sei auch in der Black Lives Matter Bewegung aktiv gewesen, sagte seine Familie.

Laut Aufzeichnungen wurde Grimes wegen dem Tragen einer Pistole ohne Lizenz festgenommen sowie wegen des Besitzes eines Großmunitionszuführungsgeräts und des Besitzes von nicht registrierter Munition.

Polizeibeamte warnten im Vorfeld der Veranstaltung am 6. Januar alle, die nach Washington D.C. reisen wollten, davor, eine Pistole mit sich zu führen, und verwiesen auf die strengen Waffengesetze der Stadt.

Der Vater von Grimes glaubt, dass sein Sohn nicht an der Stürmung des Kapitols teilgenommen hat.

„Ich hoffe, dass viele Dinge ans Licht kommen werden, dass mein Sohn wahrscheinlich versucht hat, das Richtige auf die falsche Art und Weise zur falschen Zeit zu tun“, sagte er. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)