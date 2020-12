Flynn: Ausländische Geheimdienste überwachten US-Wahl – und wollen Informationen liefern

Es könnte einen Zusammenhang zwischen dem jüngst entdeckten, groß angelegten Hackerangriff eines ausländischen Akteurs auf Softwaresysteme des Anbieters SolarWinds und Ergebnissen der Präsidentenwahl vom 3. November geben. Das äußerte jüngst Ex-General Michael Flynn gegenüber Fox.

Der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn sagte, er habe Informationen erhalten, dass ausländische Geheimdienste die US-Wahl am 3. November überwacht haben. Sie seien bereit, Beweise für Präsident Trump zu liefern.

„Wir haben jetzt Beweise aus dem Ausland … sie haben am 3. November die Angriffe auf unser Wahlsystem und auf unseren Wahlprozess beobachtet“, sagte Flynn gegenüber Fox Business am Freitag. „Also wollten wir diesen Beweis und wir haben ihn heute erhalten.“

Er ging nicht näher darauf ein, welche ausländischen Geheimdienste beteiligt waren, wie er diese Informationen erhalten hat, oder wie die angeblichen Angriffe auf das Wahlsystem erfolgt sind.

Die ausländischen Regierungen „sind bereit, das direkt an den Präsidenten weiterzugeben“, so Flynn weiter. „Es gibt ausländische Partner und Verbündete, die bereit sind, uns zu helfen.“

Die Epoch Times hat Michael Flynn, das Weiße Haus und die Trump-Kampagne um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch keine Antwort erhalten.

SolarWinds der Schlüssel zum Tresor?

Flynn hatte sich bereits zur Cyberattacke auf SolarWinds, von der ein beträchtlicher Teil der US-Regierungsbehörden betroffen war, geäußert. Allerdings ist nicht klar, ob seine früheren Äußerungen über die Überwachung der Wahl am 3. November durch das Ausland mit dem SolarWinds-Hack zusammenhingen.

„Ich würde sagen, dass SolarWinds ein Einfallstor für den Rest unserer gesamten kritischen Infrastruktur in den USA ist“, fügte Flynn hinzu. „Also alles, was die Regierung der Vereinigten Staaten berührt. Wenn man durch diesen SolarWinds-Angriff reinkommt ist es so als, wenn man den Schlüssel zum Tresor hat.“

Vor einer Woche hat die US-Cybersicherheitsbehörde CISA einen groß angelegten Hackerangriff auf Systeme des Software-Anbieters SolarWinds bekannt gemacht. Trump hält es für möglich, dass China dahintersteckt und auch die Wahl betroffen sein konnte.

Es hieß, dass der Hack ein Risiko für die US-Bundesregierung und die Regierungen der Bundesstaaten, Kommunen und Territorien sowie für kritische Infrastruktureinrichtungen darstellt – und auch für den privaten Sektor.

Diese Hacker sind seit März 2020 oder möglicherweise schon vorher in die Systeme von Behörden, Organisationen des privaten Sektors sowie kritische Infrastrukturprogramme eingedrungen, so die Behörde.

„Sie sind in der Lage alles zu durchsuchen und fast alles zu tun. Es ist also ein sehr, sehr ernster Angriff … Wir wissen – was mir bekannt ist – seit etwa sechs Monaten davon“, sagte der pensionierte Generalleutnant zum „Fox“-Journalisten, Lou Dobbs.

„Wenn wir also über unsere Wahlsicherheit sprechen, Lou, denke ich, dass dies alles ein Teil davon ist. Weil es einen Zusammenhang zu diesen SolarWinds-Angriffen gibt, die im Grunde unsere gesamte Infrastruktur sowie unsere Wahlsicherheits-Systeme durchdrungen haben.“

Flynn merkte an, dass es „Beweise für ausländische Einflussnahme auf die Wahlen“ gebe. Die Kommunistische Partei Chinas, Nordkorea, der Iran und Russland seien alle beteiligt gewesen.

Laut dem Ex-General befinde sich die USA „in einem Informationskrieg“ mit „China“ und der Hauptakteur sei China. Die KP Chinas sei „Meister darin“, fügte Flynn hinzu.

„Wir befinden uns gerade in einer sehr, sehr gefährlichen Zeit für unser Land“, sagte er. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)