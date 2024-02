Frachtschiff rammt Brücke in Südchina – mindestens zwei Tote

Ein leeres Frachtschiff kollidierte mit den Pfeilern einer Brücke, woraufhin die darüber befindliche Fahrbahn eingestürzt sei. Das Büro für maritime Angelegenheiten in der Stadt Guangzhou erklärte, durch die Kollision seien fünf Fahrzeuge, darunter ein Motorrad, von der Brücke ins Wasser oder das Schiff gefallen.

Bis 10:00 Uhr (Ortszeit, 3:00 Uhr MEZ) seien zwei Menschen gerettet worden und zwei seien ums Leben gekommen, erklärte das Büro in Guangzhou. Drei Menschen würden noch vermisst.

Auf X/Twitter heißt es: „Ein leeres Containerschiff fuhr auf dem Perlfluss unter der Humen-Hängebrücke hindurch, prallte jedoch gegen eine Stütze des Bauwerks. Infolge des Notfalls stürzte ein Teil der Brücke ein und mehrere Autos fielen ins Wasser. Retter sind derzeit vor Ort im Einsatz; Es gibt noch keine Informationen über Opfer.“

„Bridge of Stupidity“ in Chinese: a cargo ship demolished a bridge span in the city of Guangzhou.

The emergency happened early in the morning. An empty container ship was sailing along the Pearl River under the Humen Suspension Bridge, but hit one of the structure’s supports. As… pic.twitter.com/duf7tB6sQd

