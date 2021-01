Frau, die Pelosis Laptop im Kapitol entwendet haben soll, ist verhaftet worden

Ein Computer im Büro von House Speaker Nancy Pelosi (D-Calif.) in Washington am 6. Januar 2021. Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Die Frau, die beschuldigt wurde, einen Laptop aus dem Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, entwendet zu haben, ist verhaftet worden. Sie soll sich selbst gestellt haben.

Riley June Williams, eine Frau aus Pennsylvania, wird nach Angaben des Justizministeriums (DOJ) beschuldigt, einen Laptop aus dem Büro der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, entwendet zu haben. Der Vorfall soll sich am 6. Januar während des Einbruchs in das Kapitol in Washington ereignet haben.

Laut einer kürzlich veröffentlichten Liste des DOJ mit den Namen aller am Sturm des Kapitols beteiligten Personen fand die Verhaftung am 18. Januar im Middle District of Pennsylvania statt. Strafverfolgungsbehörden sagten gegenüber mehreren Medien, dass Williams sich selbst gestellt habe.

Das US-Justizministerium (DOJ) reagierte nicht sofort auf Fragen der Epoch Times über die Verhaftung.

Das FBI hatte die Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Zeuge hatte Williams auf Video entdeckt

In den Tagen nach dem Einbruch meldete sich ein Augenzeuge mehrmals bei der Hotline des FBI. Der Zeuge gab an, ein ehemaliger Geliebter von Williams zu sein und sie auf Videoaufnahmen erkannt zu haben, die am 6. Januar aufgenommen wurden.

Der Anrufer (Z1) behauptete, mit Freunden von Williams gesprochen zu haben, die ihm ein Video zeigten, auf dem zu sehen ist, wie Williams während des Chaos an diesem Tag einen Computer oder eine Festplatte aus Pelosis Büro entwendet.

„Z1 gab an, dass WILLIAMS beabsichtigte, das Computergerät an einen Freund in Russland zu schicken, der dann plante, das Gerät an den russischen Auslandsgeheimdienst, SVR, zu verkaufen“, schrieb Special Agent Jonathan Lund in der Gerichtsakte.

Laut Z1 sei die Übergabe des Computergeräts an Russland aus unbekannten Gründen gescheitert und Williams habe das Computergerät noch immer oder habe es zerstört, so Lund.

Ein Sprecher von Pelosi bestätigte letzte Woche, dass während des Einbruchs in das Kapitol ein Laptop aus ihrem Büro gestohlen wurde. Der Computer „wurde nur für Präsentationen benutzt“, sagte Sprecher Drew Hammill.

Mindestens ein weiterer Laptop wurde am 6. Januar aus den Büros des Kongresses gestohlen. Senator Jeff Merkley (D-Ore.) meldete ebenfalls, dass ein Computer aus seinem Büro gestohlen wurde.

US-Staatsanwalt Michael Sherwin erzählte Reportern in einem kürzlichen Meeting, dass die Leute „buchstäblich durch Pelosis Büro wühlten und Gegenstände stahlen, Materialien, Post und manchmal sogar persönliche Erinnerungsstücke.“

Nach dem Vorfall soll Williams geflohen sein. Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden in Harrisburg habe Williams‘ Mutter gesagt, dass ihre Tochter eine Tasche gepackt und das Haus verlassen habe, mit dem Hinweis, dass sie für ein paar Wochen weg sein würde.

Irgendwann nach dem 6. Januar änderte Williams ihre Telefonnummer und löschte Konten auf Social-Media-Plattformen, einschließlich Facebook, Reddit und Parler. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)