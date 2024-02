Ausland Verstöße gegen das internationale Menschenrecht

Niederlande: Gericht untersagt Export von Kampfjet-Teilen an Israel

Die Niederlande dürfen keine Teile für F-35-Kampfjets mehr an Israel liefern. Dies entschied am Montag ein Gericht in Den Haag, das von Menschenrechtsaktivisten angerufen worden war.