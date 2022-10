Giorgia Meloni: „Wir wollen keine Nummern sein“

Italien ist auf dem Weg zu einer neuen Regierung. Die neue Regierungschefin Giorgia Meloni will „keine Nummern sein“.

Angeführt von Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia, FDI) hat das Mitte-rechts-Bündnis aus FDI (25,99 Prozent), Matteo Salvinis Lega (8,77 Prozent), Silvio Berlusconis Forza Italia (8,11 Prozent) bei den Wahlen 2022 in Italien die absolute Mehrheit in beiden Parlamentskammern erreicht. Es wird erwartet, dass Giorgia Meloni somit als Italiens erste Ministerpräsidentin in die Geschichte eingehen wird.

Wie sich die politische Zukunft Italiens gestalten könnte, hat somit auch unmittelbar mit Giorgia Meloni zu tun und welche Positionen und Ansichten sie vertritt. Was bietet sich zur Erforschung dessen besser an, als in eine Zeit zurückzugehen, in der die Fratelli d’Italia und Giorgia Meloni noch bei unter fünf Prozent lagen.

2019 teilte Giorgia Meloni auf dem konservativen Weltkongress der Familien in Verona, Italien, ihre Ansichten in einer sehr emotionalen Rede mit dem Publikum. Warum sie für so manche ideologische Strömung ein Dorn im Auge ist, wird in Melonis 15-minütiger Rede deutlich.

