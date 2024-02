Großbrand in Valencia: Hochhaus mit 138 Wohnungen gleicht einer Feuerfackel

Bei einem Großbrand in der spanischen Küstenmetropole Valencia ist ein Hochhaus mit Wohnungen weitgehend zerstört worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes brach das Feuer in einer Wohnung im vierten Stock aus und breitete sich rasend schnell aus.

Ein Nachbar aus einem anderen Haus in der Gegend sagte in einem Telefoninterview mit dem TV-Sender RTVE, er habe zwei Personen auf einem Balkon des brennenden Gebäudes gesehen, die um Hilfe gebeten hätten. Mindestens sieben Personen, darunter ein Feuerwehrmann, seien wegen Rauchvergiftung oder Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Zeitung „La Vanguardia“.

Die Behörden haben nach diesen Angaben vorsorglich ein Feldlazarett in der Nähe des Großbrandes errichtet. Zudem sei Hilfe von Soldaten der militärischen Nothilfe-Einheit UME zum Kampf gegen die Flammen angefordert worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Die UME wird sonst bei großen Waldbränden eingesetzt.

In sozialen Medien war zu sehen, wie die Fassade des relativ neuen Hauses mit 138 Wohnungen vom Erdgeschoss bis zum Flachdach lichterloh brannte. Das Gebäude glich einer riesigen Fackel. Brennende Fassadenteile aus offenbar entzündlichem Material stürzten in die Tiefe, wurden von starkem Wind fortgeweht und brannten auch am Boden um das Gebäude herum noch weiter.

Nach Angaben des Rettungsdienstes waren 16 Löschzüge der Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Über dem Gebäude stand eine riesige schwarze Rauchwolke. (dpa)