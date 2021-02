Großbritannien: Erstes Gesetz zur Bekämpfung von Chinas staatlich organisiertem Organraub

Falun-Dafa-Praktizierende protestieren gegen den Organraub in China. Foto: Benjamin Chasteen/The Epoch Times

Das Vereinigte Königreich hat im Februar 2021 das "Medicines and Medical Devices Act 2021" erlassen – Ein neues Gesetz, das verhindern soll, dass gewaltsam entnommenes menschliches Gewebe und Organe aus dem Ausland nach Großbritannien gelangen.

Der Medicines and Medical Devices Act 2021 (deutsch: Gesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte) in Großbritannien wurde nach Erhalt der königlichen Zustimmung am 11. Februar zum Gesetz.

Dies ist der erste Gesetzgebungsakt der britischen Regierung als Reaktion auf die Verbrechen des Organraubs unter dem Regime der Kommunistischen Partei Chinas (KPC). Hauptbetroffene sind Falun-Gong-Praktizierende – Ausübende einer traditionellen und spirituellen Qigong-Praxis.

Im September 2020 hatten 40 britische Abgeordnete eine Änderung des Gesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte unterstützt. Diese Änderung würde verhindern, dass Organe und Gewebe, die Menschen gewaltsam entnommen wurden, in das Vereinigte Königreich gelangen.

Komplizenschaft verhindern

Lord Philip Hunt, der ehemalige britische Gesundheitsminister und frühere Leiter des Nationalen Gesundheitswesens hatte den Antrag im Juni 2020 im House of Lords (deutsch: Oberhaus des britischen Parlaments) eingebracht, um die Komplizenschaft bei der erzwungenen Organentnahme innerhalb der britischen Medizinindustrie zu verhindern.

Dies ist das erste Mal, dass Großbritannien eine Gesetzgebung zur Bekämpfung der erzwungenen Organentnahme in China in Kraft gesetzt hat. Es sendet ein starkes Signal an China und den Rest der Welt, dass Großbritannien solche abscheulichen Verbrechen nicht tolerieren wird.“

Während der Debatte am 12. Januar hatten mehrere Lords die Gesetzgebung unterstützt. Sowohl Lord Hunt als auch weitere Abgeordnete beriefen sich dabei auf die Befunde des China Tribunals, einem unabhängigen Tribunal in London, das sich mit dem erzwungenen Organraub in China befasst.

Hunt forderte die britische Regierung auf, Druck auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auszuüben, diese Tatsachen ernst zu nehmen.

Nach einer 18-monatigen Untersuchung war das Tribunal im Juni 2019 ohne Zweifel zu dem Schluss gekommen, dass die staatlich angeordnete Zwangsentnahme von Organen bei politischen Gefangenen in China seit Jahren „in erheblichem Umfang“ stattgefunden hat und immer noch stattfindet.

Das unabhängige Komitee des China Tribunals wurde von Sir Geoffrey Nice QC geleitet. Dieser führte zuvor die Anklage gegen den ehemaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic wegen Kriegsverbrechen vor dem Internationalen Strafgerichtshof.

Scharfe Kritik an der WHO

Lord Lawrence Collins wies unterdessen darauf hin, dass die KPC – trotz der sich häufenden Beweise über die anhaltenden Verbrechen des Organraubs – alle diesbezüglichen Behauptungen abgestritten habe. Die KP China verlasse sich darauf, dass die WHO sie freispreche.

Die WHO „vertraut auf die chinesische Regierung und die Kommunistische Partei Chinas, die einfach sagt, dass es [der Organraub] nicht passiert“, betonte Collins.

Großbritannien würde mit dem Änderungsantrag eine sehr klare Botschaft senden, dass es „solche entsetzlichen Handlungen gegen die Menschlichkeit“ nicht toleriere.

Wir werden etwas für das chinesische Volk tun, aber nicht für die Kommunistische Partei Chinas.“

Baroness Northover äußerte: „Das Tribunal stellte fest, dass der Markt für menschliche Organe und Gewebe ein staatlich gefördertes Projekt ist, bei dem in vielen Fällen Opfer, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, anschließend gefoltert und ihre Organe noch bei lebendigem Leib entnommen werden. Das ist absolut entsetzlich.“

Lord David Alton aus Liverpool sagte: „Es ist außergewöhnlich, dass solche Dinge im 21. Jahrhundert geschehen können, aber sie geschehen. Deshalb müssen wir wachsam sein und tun, was wir können, um die Ausbeutung von Menschen zu verhindern, die in diese Umstände verwickelt sind (…) Wir wissen, dass viele Dissidenten – Menschen, die sich gegen das Regime ausgesprochen haben, darunter auch Anwälte, – verhaftet wurden und einige sind verschwunden und wurden nie wieder gesehen.“

Er betonte auch, dass die britische Regierung etwas dagegen unternehmen müsse, dass „Menschen in andere Teile der Welt reisen, um Organe von anderen Menschen zu bekommen.“

Einige Länder, darunter Spanien, Taiwan, Italien und Israel, haben bereits Gesetze erlassen, die verhindern sollen, dass ihre Bürger für Transplantationen ins Ausland reisen.

(Mit Material von The Epoch Times USA/aa)

