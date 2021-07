Große Unstimmigkeiten bei US-Wahl 2020 in Arizona

Eine Forensische Prüfung belegt, dass die Wahlsummen nicht mit den Zahlen von Maricopa County übereinstimmen.

Nein, es ist immer noch nicht vorbei. Die Präsidentschaftswahl der USA 2020 wird höchstwahrscheinlich in die Geschichte eingehen – als die längste Wahl der Vereinigten Staaten. Obwohl der neue Präsident Joe Biden seit nunmehr sechs Monaten im Amt sitzt, werden die abgegebenen Stimmen in manchen US-Bundesstaaten immer noch geprüft. Es geht um 74.000 Briefwahlstimmen und Sicherheitslücken im Cyberbereich.

Maricopa County verweigert Kooperation

Nun ist Arizona an der Reihe, genau genommen der umkämpfte Bezirk Maricopa. Dort werden die abgegebenen Stimmen seit Monaten forensisch untersucht und das Ergebnis hätte schon im Mai präsentiert werden sollen, was allerdings bei fehlender Kooperation seitens der Bezirksverwaltung nicht möglich war. Maricopa County hat sich der Anordnung des Senates von Arizona widersetzt und sich gegen die Überprüfung der Wahlergebnisse gestellt.

Der Senat hat dennoch eine Überprüfung angeordnet und eine Cyber-Sicherheitsfirma namens Cyber Ninjas damit beauftragt, die Stimmabgabe zu untersuchen. Diese ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, Cyber Ninjas wurde dennoch gebeten, einen Zwischenbericht bei einer Anhörung abzugeben – was für nicht wenig Furore sorgte. Sie haben vorläufig bestätigt: Es gibt große Unstimmigkeiten bei den Wahlen im Maricopa County.

Doug Logan, Geschäftsführer von Cyber Ninjas, sagte, dass die Prüfer keine Aufzeichnungen über den Versand von mehr als 74.000 Briefwahlstimmen finden konnten. „Wir haben 74.000 [Briefwahlstimmen], die von Einzelpersonen zurückkamen, bei denen wir keinen klaren Hinweis darauf haben, dass sie jemals an sie verschickt wurden“, sagte Logan. „Nur um klar zu sein … es sollten mehr [Briefwahlstimmen] versendet, als empfangen werden.“

Die Prüfer haben zudem etwa 18.000 Personen gefunden, die gewählt haben, aber „kurz nach der Wahl aus den Wählerlisten entfernt wurden“. 11.326 Personen waren am 7. November 2020 nicht in den Wählerlisten aufgeführt, die aber am 4. Dezember in den Listen aufgetaucht sind. Es gab auch 3.981 Personen, die ihre Stimme abgaben, obwohl sie sich nach dem 15. Oktober 2020 registriert hatten. Der Tag markiert die Frist für die Wählerregistrierung in Arizona.

Ein Sprecher des Landkreises schrieb der Epoch Times, dass es unklar sei, auf welche Datensätze sich die Prüfer für einige ihrer Behauptungen beziehen würden. Die etwa 74.000 Stimmzettel beziehen sich wahrscheinlich auf Wähler, die vor dem Wahltag persönlich zu den Wahlzentren gingen.

„Obwohl sie persönlich wählen, werden ihre Stimmzettel genauso behandelt wie die, die per Post eingeschickt werden – versiegelt in einem Umschlag und vom Wähler unterschrieben“, bestätigte der Sprecher.

Aufsichtsrat findet Prüfer inkompetent

Jack Sellers, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Maricopa County, erklärte, dass die Prüfer, die er als „nicht zertifizierte Dienstleister“ bezeichnete, inkompetent seien. Er beschuldigte die Prüfer, „sensationelle Zahlen abgeliefert zu haben, die einfach nicht korrekt sind“.

Sellers ging in die Offensive und forderte vom Senat: „Hört auf, uns zu beschuldigen, nicht zu kooperieren, wenn wir euch alles gegeben haben, was qualifizierte Prüfer brauchen, um diesen Job zu machen“.

Zudem haben die Prüfer festgestellt, dass es Eingriffe von außen in das elektronische Wahlsystem während des Wahlprozesses gegeben hatte. Dazu bekamen sie aber nicht genügend Material. Maricopa hatte sich geweigert, Dokumente und technische Geräte auszuhändigen. Dabei ging es vor allem um Router, mit denen externe Eingriffe nachgewiesen werden können.

Die Analyse des Wahlmanagementsystems und des Netzwerks haben „schwerwiegende Cybersicherheitsprobleme“ aufgedeckt. Dazu kommt, dass die Antivirenprogramme nicht auf dem neuesten Stand waren, sagte Ben Cotton, Geschäftsführer von CyFIR, der ebenfalls an der Prüfung arbeitet.

Trump fordert Aushändigung der Router

Der ehemalige Präsident Donald Trump zeigte sich empört: „Warum wollen [die Verantwortlichen] die Router nicht herausgeben? Was versuchen sie zu verbergen? Was geht hier vor?“

Er forderte die sofortige Aushändigung der Router und stellte die Frage, ob die Computer doch mit dem Internet verbunden waren.

Der Bezirk verwies darauf, dass schon im Januar eine Überprüfung der Wahlregistrierung stattgefunden hat, durch die Firmen Pro V&V und SLI Compliance – zwei von der US-Wahlhilfekommission akkreditierte Labore. Die Firmen überprüften die Konfiguration und Einrichtung der Geräte und kamen zu dem Schluss, dass die Maschinen zertifizierte Software verwendeten, keine schädliche Hardware enthielten und nicht mit dem Internet verbunden waren.

Damit wurden jedoch nur die Geräte selbst überprüft, zu mehr waren die zwei Labore nicht autorisiert. Die vom Senat angeordnete Prüfung sei jedoch viel breiter angelegt und untersucht mehr Aspekte der Maschinen, sagen Senatoren in Arizona. Die republikanische Senatspräsidentin Karen Fann hat wiederholt betont, dass es das Ziel des Prozesses sei, das Vertrauen in das Wahlsystem wiederherzustellen und gegebenenfalls Wege zu finden, die Wahlgesetze in Arizona zu verbessern. Das Wahlergebnis umzukehren sei nicht das Ziel. Biden gewann in Arizona mit einem knappen Vorsprung von 10.457 Stimmen.

Trump sagte, dass die Anhörungen des Senats von Arizona ein ausreichendes Maß an Betrug und Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe zeigen, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen zu ändern. „Arizona hat starke staatliche Senatoren, die bereit sind, für die Wahrheit zu kämpfen“, sagte er.

Falls es sich herausstellt, dass die Wahlergebnisse nicht rechtmäßig erfolgten und Präsident Biden sein Amt nicht legitim bekleidet, wäre es kaum vorstellbar, dass er bleibt.

