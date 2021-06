„Grüner Pass“ vor dem Aus – Gesundheitsminister: „Israel kehrt zur Normalität zurück“

Bisher hatten nur vollständig Geimpfte und Genesene mit einem „Grünen Pass“ in Israel Zutritt zu den Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Ab heute soll sich das ändern.

Israel hebt mit dem 1. Juni alle verbleibenden Corona-Beschränkungen auf und der „Grüne Pass“ wird ausgesetzt. „Israel kehrt zur Normalität zurück“, erklärte Gesundheitsminister Yuli Edelstein in einer Pressemitteilung des israelischen Gesundheitsministeriums am Sonntagabend, 30. Mai. Aktuell gibt es in Israel nur noch 500 aktive Corona-Fälle, gegenüber 88.000 auf dem Höhepunkt der Pandemie.

Die Maskenpflicht in Innenräumen steht gerade auf dem Prüfstand der Experten. Eine Entscheidung soll bald schon fallen, ob diese aufgehoben oder noch beibehalten werden soll.

Wie „OE24“ schreibt, ist die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen bereits seit Mitte April aufgehoben. Bisher hätten nur vollständig Geimpfte oder Genesene mit einem „grünen Pass“ Zugang zu Restaurants, Bars und Sporthallen gehabt. Ab dem 1. Juni haben demnach auch alle nicht geimpften Menschen in Israel wieder überall Zutritt. Aktuell sind nicht ganz 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Sorgen um Infektionen aus dem Ausland

Nach Angaben von Tomer Lotan, Exekutivdirektor der National Coronavirus Task Force, sind in den letzten Tagen im Durchschnitt etwa 25 bis 30 neue Fälle pro Tag identifiziert worden. „Davon kommen fünf oder sechs aus dem Ausland“, sagte Lotan nach Angaben der „Jerusalem Post“.

Die Zahl der mit Corona-Virus infizierten Flugpassagiere sei im Vergleich zu den Tausenden Reisenden gering, dennoch sei es wichtig, eine gute Regelung für diejenigen beizubehalten, die aus dem Ausland ankommen.

Bei allen Lockerungen sollen daher die Beschränkungen bei Reisen und auf den Flugplätzen bestehen bleiben. Für Ausländer wird es weiter Einreisebeschränkungen geben, um ein Einschleppen von Virusvarianten zu verhindern. Gesundheitsminister Edelstein forderte die Israelis auf, Reisen in Länder mit hohen Infektionszahlen zu vermeiden. (sm)

