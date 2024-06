Hafen wieder frei: Baltimore nach Brückeneinsturz wieder schiffbar

Schlepper brachten das beschädigte Containerschiff Dali am 20. Mai 2024 in Baltimore, Maryland, in den Seagirt Marine Terminal. Am 26. März stieß die Dali mit der Francis Scott Key Bridge zusammen, wodurch sechs Bauarbeiter ums Leben kamen und der Patapsco River und der Hafen von Baltimore wochenlang gesperrt waren. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images