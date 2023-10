Hochrangiger Hamas-Führer: Angriff auf Israel war seit Jahren geplant

Ein israelischer Soldat steht in Sderot neben den Leichen von Israelis, die von Hamas-Terroristen getötet wurden. Foto: Tsafrir Abayov/AP/dpa

Hamas-Führer Ali Barakeh hat „Russia Today“ ein Interview gegeben. Darin erklärt er unter anderem, weshalb die Hamas Geiseln genommen hat.

Ein ranghoher Führer der Terrororganisation Hamas hat behauptet, dass der blutige Überraschungsangriff auf Israel, bei dem mehr als 1.200 Menschen getötet wurden, zwei Jahre lang im Geheimen geplant wurde. Angeblich habe nur eine Handvoll Führer die „Stunde Null“ der Invasion gekannt.

Ali Barakeh, ein Mitglied der Hamas-Führung im Exil, sagte in einem vom Middle East Media Research Institute übersetzten Interview mit „Russia Today“, die Hamas habe sich in den letzten Jahren bewusst nicht dem Palästinensischen Islamischen Dschihad im Kampf gegen Israel angeschlossen. Sie wollte die Israelis glauben machen, sie sei damit beschäftigt, den Gazastreifen zu „regieren“.

„Die ganze Zeit über bereitete sich die Hamas heimlich auf diesen großen Angriff vor“, sagte er. „Nur eine begrenzte Anzahl von Hamas-Führern wusste davon.“ Diese könne an einer Hand abgezählt werden. Der Angriff sei bewusst geheim gehalten worden, um dessen „Erfolg“ zu gewährleisten.

Gründe für Geiselnahme

Barakeh teilte auch mit, dass einer der Gründe für die Geiselnahme amerikanischer Staatsbürger im Gazastreifen darin bestehe, dass es palästinensische Gefangene in den Vereinigten Staaten gibt, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden.

„Wir fordern, dass die USA unsere Söhne aus den Gefängnissen befreien“, sagte er. „Die USA führen Gefangenenaustausche durch. Erst kürzlich haben sie einen mit dem Iran gemacht. Warum sollten sie nicht auch mit uns Gefangenen austauschen?“

Das US-Außenministerium bestätigte am Mittwoch, dass mindestens 22 Amerikaner getötet wurden und 17 weitere vermisst werden. Diese Zahl ist niedriger im Vergleich zur Ankündigung vom Dienstag, als der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan Reportern mitteilte, dass „20 oder mehr Amerikaner“ vermisst werden.

Sullivan wies darauf hin, dass der Zustand der Vermissten unklar sei. Er betonte, dass nicht alle Amerikaner, die derzeit vermisst werden, zwangsläufig als Geiseln genommen wurden.

Widersprüchliche Aussagen

Innerhalb einer halben Stunde nach Beginn des Angriffs auf israelische Bürger am 7. Oktober, der gegen 6:30 Uhr Ortszeit begann, habe die Hamas „alle palästinensischen Widerstandsgruppen“ kontaktiert, so Barakeh.

Der Hamas-Führer behauptete weiter, dass sie am Tag des Anschlags um 9 Uhr morgens ein Treffen mit der Terrorgruppe Hisbollah und dem Iran abhielten und „jeden, der uns kontaktierte“, benachrichtigt habe. Als „Verbündete“, die kontaktiert wurden, nannte er die Türkei und Russland.

Diese Aussage widerspricht der offiziellen Aussage des Kremls, wonach Russland Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag in einem Telefonat über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas sprachen. Dabei standen ein sofortiger Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der Gespräche im Mittelpunkt.

Der Kreml beklagte demnach den „katastrophalen Anstieg der Todesfälle unter der Zivilbevölkerung“. Der Konflikt könne nur auf der Grundlage eines „Zwei-Staaten-Plans“ gelöst werden, der die Schaffung eines palästinensischen Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt vorsehe. Die Türkei erklärte hingegen, dass sich Ankara weiterhin um Ruhe in der Region bemühen.

Unterdessen bestritt die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen jegliche direkte Beteiligung an dem Angriff und erklärte, das islamische Regime stehe „uneingeschränkt hinter Palästina“ – der Angriff sei jedoch „ausschließlich von Palästina selbst“ ausgegangen.

Die Rolle des Irans

Hamas-Sprecher Ghazi Hamad erklärte gegenüber dem britischen Sender „BBC“, die Terrorgruppe habe bei der Planung ihres beispiellosen Überraschungsangriffs auf Israel Unterstützung aus dem Iran erhalten und widersprach damit den Äußerungen Teherans.

Hamad behauptete auch, dass weitere Länder und Organisationen an dem Angriff beteiligt waren, nannte aber keine weiteren Namen. Er wies darauf hin, dass die Gewalt eine Reaktion auf Angriffe jüdischer Siedler auf Muslime im Westjordanland war.

Israel beschuldigt seit langem die geistlichen Machthaber im Iran, durch Waffenlieferungen an die Hamas die Gewalt zu schüren. Teheran erkennt Israel nicht an und sagt, dass es die als terroristisch eingestufte Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, moralisch und finanziell unterstützt.

Die US-Regierung hat nach eigenen Angaben immer noch keine ausreichenden Beweise, um den Iran mit dem Angriff in Verbindung zu bringen. Sullivan versicherte während einer Pressekonferenz im Weißen Haus am 10. Oktober, dass die USA mit ihren israelischen Kollegen „täglich über diese Frage“ in Kontakt stehe.

Sullivan: „Aber so wie ich heute hier stehe, spielt der Iran zwar eine weitreichende Rolle – eine anhaltende, tiefe und dunkle Rolle – bei der Bereitstellung all dieser Unterstützung und Fähigkeiten für die Hamas, aber in Bezug auf diesen speziellen grausamen Angriff … haben wir diese Informationen derzeit nicht. Wir werden weiter nach ihnen suchen. Und wenn wir sie finden, werden wir sie mit Ihnen teilen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Senior Hamas Leader Says Attack on Israel Was Secretly Planned for Years“ (deutsche Bearbeitung nh)