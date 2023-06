Hollywood-Star Jim Caviezel will mit neuem Film Kindersexhandel aufdecken

85.000 Kinder sind laut Schauspieler Jim Caviezel an der US-Grenze zu Lateinamerika verschwunden. In dem Film „Sound of Freedom“, spielt er die Rolle eines ehemaligen Regierungsagenten, der sich auf eine gefährliche Mission begibt, um Hunderte Kinder vor Sexhändlern zu retten.

Kindersexhandel: Der US-amerikanische Schauspieler Jim Caviezel will mit seinem neuesten Film ein seit Jahren kursierendes Thema auf den Bildschirm holen. Die Geschichte handelt von einem US-Agenten, der seine gesamte berufliche Laufbahn damit verbringt, Kinder aus der gefährlichen Welt des Kindersexhandels zu retten. Die Verfilmung mit dem Namen „Sound of Freedom“ (Klang der Freiheit) soll auf wahren Begebenheiten beruhen.

Dabei spielt Schauspieler Jim Caviezel selbst die Hauptrolle des Filmes. Laut dem 54-Jährigen, dessen Schauspielkarriere in den 1990ern begann, seien unter der Regierung Biden rund 85.000 Kinder an der US-Grenze zu Lateinamerika nicht mehr auffindbar. Das teilte er gegenüber Steve Bannon in dessen Podcast „War Room“ mit.

Aus einem Bericht der „Berliner Morgenpost“ geht dies ebenso hervor. Demnach seien nach inoffiziellen Angaben der Behörden von über 250.000 Kindern und Jugendlichen, die im Jahr 2021 und 2022 unbegleitet über die Südgrenze zu Mexiko in die USA gekommen seien, mittlerweile 85.000 vom Radar staatlicher Agenturen verschwunden.

„Etwas ist im Gange“, sagt Caviezel

Wie dem Hollywood-Star Caviezel zudem aufgefallen sei, würden Artikel über Kinderhandel in den Medien oft schon nach kurzer Zeit wieder von der Bildfläche verschwinden, so Caviezel gegenüber Steve Bannon. Er selbst habe Tausende solcher Artikel verschwinden sehen. Dies kommentiert er mit folgenden Worten: „Etwas ist im Gange.“

Konkret geht es in dem Film um einen US-Bundesbeamten, der seine Hoffnung in dem dunklen Feld der Kinderkriminalität verliert. Doch als es ihm gelingt, einen siebenjährigen Jungen zu befreien, der entführt wurde, fängt er an, seine Lebensaufgabe zu entdecken.

Als der Junge ihn bittet, seine Schwester zu finden, die ebenfalls entführt wurde, beschließt dieser, sein Leben der Rettung von Kindern aus der Sexsklaverei zu widmen. Nachfolgend der Trailer des Filmes:

Der Film wurde kürzlich von Angel Studios erworben, einer Plattform, die es Filmschaffenden ermöglicht, Filme und Fernsehserien per Crowdfunding zu finanzieren und weltweit zu vertreiben. Dabei behalten diese die volle kreative Kontrolle über ihre Werke. Angel Studios hat die weltweite Veröffentlichung von „Sound of Freedom“ für den 4. Juli 2023, den amerikanischen Unabhängigkeitstag, angekündigt.

„‚Sound of Freedom‘ ist respektvoll und atemberaubend gefilmt und basiert auf wahren Begebenheiten von Undercover-Helden, die vielen Menschen Hoffnung bringen“, sagte Neal Harmon, CEO von Angel Studios. „Dieser Film wird das Publikum mit Spannung auf den Sitzen halten und uns alle ermutigen, aktiv zu werden.“

„Die Studios werden alle von den Zentralbanken kontrolliert“

US-Schauspieler Caviezel sei zuvor von allen möglichen anderen Studios die Arbeit verweigert worden, als er angefangen habe, sich über den Film zu äußern, erzählt der Hollywood-Schauspieler in dem Interview mit Steve Bannon.

„Die Studios werden alle von den Zentralbanken kontrolliert“, so Caviezel. Und schließlich wirft er folgende Fragen in den Raum: „Glauben Sie wirklich, dass Biden der Präsident der Vereinigten Staaten ist? Glauben Sie wirklich, dass er unser Land regiert?“

Caviezel ist vor allem für seine Rolle als John Reese in der Fernsehserie Person of Interest sowie für seine Darstellung des Jesus von Nazareth in der Passion Christi bekannt geworden. Den Film „Sound of Freedom“ bezeichnet er im Magazin „Variety“ als „zweitwichtigsten Film, den ich nach ‚Die Passion Christi‘ gemacht habe“. Und der Schauspieler ergänzt: „Ich bin so stolz darauf, Teil dieses beeindruckenden Filmes zu sein.“

Schließlich ruft er „alle Kämpfer dazu auf, sich zu outen und die Wahrheit zu sagen“. Er ist sich sicher: „Es kommt ein großer Sturm auf, und sie wissen es. Und deshalb müssen sie euch drohen.“