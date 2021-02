Hunderte Russinnen nutzen Valentinstag zur Unterstützung von Nawalnys Frau

Das historische Viertel mit Einkaufsmeile in Moskau (Arbat). Foto: iStock

Hunderte Russinnen haben den Valentinstag dazu genutzt, um ihre Unterstützung für die Frau des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu demonstrieren. Auf dem Arbat, der Flaniermeile in Moskaus historischem Zentrum, stellten sich rund 300 Frauen am Sonntag aus Solidarität mit Julia Nawalnaja und anderen festgenommenen Anhängerinnen Nawalnys zu einer langen Menschenkette auf. In den Händen hielten sie ein langes weißes Band.

Sie seien gekommen, um zu zeigen, dass sie „für Liebe und gegen Gewalt“ seien, sagte die 22-jährige Studentin Darja Obraszowa der Nachrichtenagentur AFP. Sie fügte hinzu, sie wolle, dass in Russland „Freiheit und Gerechtigkeit“ herrsche.

Auf dem Arbat im Zentrum von #Moskau haben Dutzende Frauen eine Kette gebildet, halten Blumen und schwarze Herzen, sie fordern die Freilassung politischer Häftlinge und ein Ende der Gewalt #russland pic.twitter.com/JPXSrm27GZ — Christina Hebel (@hebelowski) February 14, 2021

In St. Petersburg fanden sich etwa hundert Frauen vor dem Denkmal für die Opfer politischer Repressionen ein, hielten Blumen in den Händen und zitierten Gedichte der beliebten Poetin Anna Achmatowa. „Nur Liebe kann über das Böse siegen“, sagte die 25-jährige Walerija Stepanowa AFP. Die neuen Kundgebungen erinnern an die Frauen-Proteste im benachbarten Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko.

Nach den Massenfestnahmen bei Demonstrationen von Nawalnys Anhängern hat sein Team alle Massenkundgebungen vorerst abgesagt. Stattdessen rief es für den Valentinstag zu neuen und sichereren Formen des Protests auf. Unter anderem sollten Nawalnys Unterstützer am Abend 15 Minuten lang in den Hinterhöfen ihre leuchtenden Handys in den Himmel halten. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!