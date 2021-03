Hunderttausende Briten unterzeichnen Petition gegen digitalen Impfpass

Endlich Freiheiten zurückgewinnen dank eines digitalen Impfnachweises? Was verführerisch klingt, könnte sich schnell zu einem Albtraum entwickeln und zu einer Zwei-Klassen-Gesellschaft führen.

Die Debatte um einen digitalen Impfpass, ganz nach dem Vorbild Israels, sorgt in vielen europäischen Ländern und auch in Großbritannien für Kontroversen. Kritiker befürchten die soziale Ausgrenzung von Personen, die nicht geimpft sind.

Die Bürger Großbritanniens fühlen sich in ihren Freiheiten bedroht. Bereits über 298.000 Bürger unterzeichneten eine Petition gegen einen solchen Pass.

Die Petition verlangt, dass sich die britische Regierung dazu verpflichtet, keinen elektronischen Impfstatus oder Immunitätspass einzuführen. Solche Pässe könnten dazu benutzt werden, die Rechte von Menschen einzuschränken, die eine Covid-19-Impfung ablehnen. Dies sei inakzeptabel.

Weiter fordert die Petition, die Regierung müsse der Öffentlichkeit ihre Absichten bezüglich der Verwendung der Impfpässe klar kommunizieren. Diese würden den gesellschaftlichen Zusammenhalt beeinträchtigen und die wirtschaftliche Erholung Großbritanniens bis ins Jahr 2022 beeinflussen.

Da die Petition über den offiziellen parlamentarischen Weg eingereicht wurde, musste die Regierung auf sie reagieren, sobald mehr als 100.000 Unterschriften vorlagen.

Das Parlament hat am 15. März über die Petition debattiert. Ein Statement lag zum Zeitpunkt des Berichts noch nicht vor.

Kritiker befürchten eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, denn die Einführung eines solchen Impfpasses würde unweigerlich zu einer Spaltung führen.

Sam Grant, Kampagnendirektor der Menschenrechtsgruppe „Liberty“ warnte, dass der Schritt „eine Zwei-Klassen-Gesellschaft schaffen würde, in der einige Menschen Zugang zu Unterstützung und Freiheiten“ hätten, während „andere ausgeschlossen werden – wobei die am stärksten Ausgegrenzten am härtesten betroffen“ seien.

Laura Perrins, Mitherausgeberin der „Conservative Woman“ bezeichnete Impfpässe als

We don’t ask people do disclose HIV status

We don’t expect women to disclose how many children they have, if they had an abortion, miscarriage or ectopic pregnancy

We don’t ask people if they had an operation.

So don’t expect them to disclose if they had a vaccine.

— Laura Perrins (@LPerrins) February 26, 2021