„Illegale medizinische Versuche“: Zahlreiche Inder fordern die Verhaftung von Bill Gates

Im vergangenen Monat sorgte die Scheidung von Bill Gates und die Vorwürfe seines sexuellen Fehlverhaltens für Schlagzeilen in den westlichen Medien. Nun steht der Milliardär erneut im Sturmfeuer der Kritik – diesmal in Indien, und aus ganz anderen Gründen.

Das Bild des selbstlosen Menschenfreundes scheint langsam aber stetig zu bröckeln. In Indien stehen der milliardenschwere Philanthrop Bill Gates und seine Stiftung seit Monaten wegen angeblicher Verstöße gegen medizinische Ethik und Gesetze in der Kritik. Nun fordern zahlreiche Inder seine Verhaftung.

Die Stiftung von Bill und Melinda Gates setzt sich, laut eigenen Angaben, seit über einem Jahrzehnt mit humanitärer Hilfsarbeit in Indien ein. Was damals mit einer HIV-Präventionsinitiative begann, wurde im Laufe der Zeit auch auf andere sinnvoll klingende Bereiche ausgeweitet.

„Mit dem Ziel das Leben von Millionen Menschen in Indien zu verbessern, arbeiten wir in Zusammenarbeit mit der indischen Regierung und anderen Partnern an verschiedenen Themen, von der Gesundheitsversorgung und der Abwasserentsorgung bis hin zur Gleichstellung der Geschlechter, der landwirtschaftlichen Entwicklung und der finanziellen Stärkung der am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen“, heißt es auf der Website der Bill and Melinda Gates Foundation.

Man sollte meinen, dass bei so viel selbstloser Generosität und Menschenliebe mehr Dankbarkeit von der indischen Bevölkerung zu erwarten wäre. Das Gegenteil ist der Fall.

So forderten zahlreiche Menschen die indische Behörden dazu auf, Gates und dessen Stiftung wegen der Durchführung „illegaler medizinischer Versuche“ an gefährdeten Gruppen in zwei indischen Bundesstaaten anzuklagen, berichtet „The Diplomat“.

Die Kampagne „Verhaftet Bill Gates“ war im Mai unter dem hashtag #ArrestBillGates ein Trend auf dem indischen Twitter.

Today on Indian twitter, we arrest bill gates pic.twitter.com/i0Pxwwkc2G

Auslöser dafür war ein Bericht auf „Great Game India“ vom 25. Mai. Darin wird Gates vorgeworfen, über seine Bill und Melinda Gates Stiftung im Jahr 2009 eine rechtswidrige klinische Studie finanziert zu haben, in der Impfstoffe an Stammeskindern getestet wurden.

Die Versuchspersonen waren etwa 14.000 indigene Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren in den indischen Bundestaaten Gujarat und Andhra Pradesh. Ihnen wurde das Humane Papillomavirus (HPV) injiziert, das Gebärmutterhalskrebs verursachen kann. Der Bericht legt nahe, dass viele Kinder durch die Impfung erkrankten und vier Mädchen starben.

Nach Medienberichten über Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung der Tests stellte ein Regierungsausschuss fest, dass die Versuche teilweise ohne korrekte Aufklärung der Teilnehmerinnen und ohne die Zustimmung der Eltern stattgefunden hatten.

Als besonders fragwürdig wurde eingestuft, dass teilweise Schuldirektoren die Aufklärungsbögen für ihre Schülerinnen unterzeichneten und in deren Namen in die Behandlung einwilligten. Viele der Mädchen wohnten nicht bei ihren Familien, sondern in staatlich geführten Wohnheimen, sogenannten „ashram pathshalas“, die in der Nähe ihrer Schulen lagen.

Professor Linsey McGoey von der Universität von Essex vermutet, dass vor allem Mädchen in Ashrams für das Projekt ausgewählt worden seien. Dies sei eine Möglichkeit, „die Notwendigkeit zu umgehen, die elterliche Zustimmung für die Aufnahmen einzuholen“, berichtet „Great Game India“.

Entwickelt und durchgeführt wurde das Projekt von PATH (Program for Appropriate Technology in Health), einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den USA, während die Mittel von der Bill and Melinda Gates Foundation zur Verfügung gestellt wurden. Die Versorgung mit dem getesteten Impfstoff erfolgte durch GlaxoSmithKline und Merck.

This is a story where a foreign entity uses 14,000 Indian tribal girls as guinea pigs. Several died and many had severe side effects. But the company and its drug prosper and make millions. There was a pact of silence globally. #ArrestBillGates https://t.co/7Oo5ds1o7U

Bill Gates has sterilized many Indian tribal girls

And have also tested indigenous vaccine on those girls.

Which has ruined the lives of all those girls

How can such a famous man do such a big wrong job?

So today we all demand that#ArrestBillGates pic.twitter.com/6wV4yQNnvO

— MD Umair khan (@Khan____INC) May 29, 2021