Impfpflicht: US-Soldaten drohen mit Kündigung

Das ab September von der US-Army geplante Covid-19-Impfmandat löst Proteste aus. Soldaten meldeten sich beim US-Kongressabgeordneten Thomas Massie und erklärten, dass sie ihren Dienst quittieren würden, käme es zu einer Impfpflicht.

Einem aktuellen Bericht der „Army Times“ zufolge – einer US-Online-Nachrichtenseite, die sich an US-Soldaten richtet – sollen ab September Zwangsimpfungen gegen COVID-19 bei allen Militärangehörigen durchgeführt werden.

„Die Armee hat die Kommandozentrale angewiesen, sich darauf vorzubereiten, die verpflichtende COVID-19-Impfungen bereits ab dem 1. September zu verabreichen, vorbehaltlich der vollständigen Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA). Die Kommandozentralen werden darauf vorbereitet sein, Rückmeldung über den Impfstatus der Soldaten zu geben und darüber, wie sie vorgehen sollen, sobald der Impfstoff vorgeschrieben ist,“ heißt es in dem Bericht.

Daraufhin wandten sich US-Soldaten an den republikanischen Kongressabgeordneten Thomas Massie aus Kentucky. Sie erklärten, dass sie ihren Dienst kündigen würden, wenn die geplante Covid-19-Impfung im September zur Vorschrift wird.

Massie schrieb auf Twitter: „Ich bin von Mitgliedern unseres freiwilligen Militärs kontaktiert worden, die sagen, dass sie [ihren Dienst] quittieren werden, wenn die COVID-Impfung angeordnet wird.“

I’ve been contacted by members of our voluntary military who say they will quit if the COVID vaccine is mandated.

I introduced HR 3860 to prohibit any mandatory requirement that a member of the Armed Forces receive a vaccination against COVID-19.

It now has 24 sponsors. https://t.co/lbqYESmBYy

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) July 3, 2021