„Völlig abwegig“: Indien weist Studien zu angeblich Millionen Corona-Toten zurück

Indien hat die Einschätzung von US-Forschern zurückgewiesen, wonach die Zahl der Corona-Toten in dem Land bei mindestens 3,4 Millionen liegen dürfte – und damit um ein Mehrfaches höher als offiziell angegeben. Mehrere Bundesstaaten würden nun ihre Daten zu den Todesfällen abgleichen, erklärte am Donnerstag die Regierung in Neu Delhi. Dass Todesfälle nicht registriert worden seien, sei aber unwahrscheinlich. In Indien wurden bislang offiziell 419.000 mit Corona verstorbene Menschen verzeichnet.

In einer am Dienstag veröffentlichten Studie des in den USA ansässigen Center for Global Development hieß es, in Indien seien vermutlich 3,4 bis 4,7 Millionen Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Die Wissenschaftler werteten für ihre Studie vor allem Daten zur sogenannten Übersterblichkeit in Indien aus und verglichen die Corona-Sterberate in Indien mit jener in anderen Ländern.

Wissenschaftler in Kritik

Die indische Regierung kritisierte die Methodik der Wissenschaftler. Die Annahme, dass alle überzähligen Todesfälle auf das Coronavirus zurückzuführen seien, basiere „nicht auf Fakten, und ist völlig abwegig“. Die Prämisse, dass die Wahrscheinlichkeit, an den Folgen einer Corona-Infektion zu sterben, in verschiedenen Ländern gleich sei, sei „dreist“.

Indien habe eine sehr „gründliche Kontaktnachverfolgungsstrategie“ implementiert, auch gebe es „enorme Testmöglichkeiten“, betonte die Regierung in Neu Delhi. Zwar sei es möglich, dass nicht alle Corona-Infektionen erkannt worden seien. Bei den Todesfällen sei dies aber unwahrscheinlich.

Zugleich hob die Regierung hervor, dass das Gesundheitsministerium in Neu Delhi lediglich die Daten der Regionalbehörden zusammenfasse. Die Regierungen der Bundesstaaten seien „wiederholt aufgefordert“ worden, die Corona-Todesfälle genau zu erfassen.

Der US-Studie zufolge wäre die tatsächliche Totenzahl in Indien um rund das Zehnfache höher als von den Behörden angegeben.(afp/oz)

