Israel bereitet sich auf Bodenkrieg vor – Militär behauptet, die Hamas werde nicht weiter existieren

Israelische Soldaten auf einem Transportpanzer, als die israelische Armee am 11. Oktober 2023 in Netivot, Israel, Truppen in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen zusammenzieht. Foto: Amir Levy/Getty Images

Israel ist dabei, seine Armee für einen Bodenangriff auf den Gazastreifen zu mobilisieren. Ein Militäroffizier erklärte, dass die Hamas nach der Operation „nicht weiter existieren“ werde.



Das israelische Militär hat 360.000 Reservisten einberufen und Lager entlang des Gazastreifens eingerichtet. „Wir bereiten uns auf ein Manöver [in Gaza] vor. Wir rekrutieren alle Reservekräfte […] sammeln die regulären Kräfte, stellen sicher, dass jeder bereit ist, mit den Befehlen [und] Plänen vertraut ist und wollen das Manöver beginnen, wenn jeder maximal vorbereitet ist“, sagte Oberstleutnant Yaron Buskila, Generalstabsoffizier der Gaza-Division, in einem Exklusivbericht der israelischen Epoch Times vom 11. Oktober.

Die Hamas „wird nicht mehr existieren, wenn wir in den Gazastreifen eindringen, und wir werden dafür sorgen, dass diese Bedrohung nicht mehr vom Gazastreifen ausgeht“, sagte er.

In einer Erklärung vom Dienstag warnte ein Militärbeamter mit dem Spitznamen „Officer Ben“ die Bewohner des Gazastreifens, den Ort zu verlassen, da die Israelischen Verteidigungskräfte (IDF) nun gezwungen seien, gegen die Hamas zu „handeln“.

„Die IDF möchte Ihnen und Ihren Familien keinen Schaden zufügen. Um Sie in Sicherheit zu bringen, müssen Sie Ihre Wohnorte sofort verlassen. Die Bewohner des Viertels A-Darraj in der Nähe der Aziz-Moschee müssen sich an Zufluchtsorte oder in das Zentrum von Gaza-Stadt begeben“, sagte er.

„Diese Anweisungen dienen dazu, Ihr Leben zu schützen und zwischen den terroristischen Organisationen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Die IDF werden so viel wie möglich tun, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu verringern, aber um Ihnen zu helfen, müssen Sie unsere Warnungen befolgen.“

Die IDF übernahmen am Dienstagmorgen die Kontrolle über die Schauplätze der Hamas-Angriffe, rund 72 Stunden nachdem die Hamas-Kämpfer eingebrochen waren und über 1.200 Israelis, darunter 155 Soldaten, getötet hatten.

‚Noch mehr Menschenleben‘ als 2014

Laut Oberstleutnant Buskila drehten die IDF „den Spieß schnell um“ und stabilisierten schließlich die Grenzlinie.

Trotzdem gebe es „alle Arten von Überfallversuchen“, die das Militär abwehre. „Es gibt auch mehrere Gruppen in dem Gebiet, die versuchen, Zivilisten zu verletzen.“

„Israel wird sehr hart und aggressiv reagieren, und es wird noch mehr Menschenleben kosten […]. Die Dynamik im Gazastreifen besteht darin, dass das Ausmaß des Ganzen größer und ernster sein wird als bisher. Wir sollten hier alle das Paradigma ändern. Hier geht es nicht um Gleiches mit Gleichem.“

Die letzte israelische Militäraktion in Gaza, die 2014 stattfand, dauerte sieben Wochen. Sie endete mit dem Tod von Dutzenden israelischen Soldaten und rund 2.000 Palästinensern.

Am Mittwoch kündigten der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und der ehemalige Verteidigungsminister und Führer der zentristischen Oppositionspartei, Benny Gantz, die Bildung einer Notstandsregierung an.

Beide Seiten haben ein gemeinsames Kriegskabinett beschlossen, das aus Premierminister Netanjahu, Gantz und Verteidigungsminister Yoav Gallant besteht.

Am Dienstag traf die erste Lieferung von US-Waffen in Israel ein. Die IDF haben nicht bekannt gegeben, welche Art von Waffen sie erhalten haben. Die Behörde erklärte lediglich, dass die Waffen „zur Erleichterung bedeutender militärischer Operationen und zur Erhöhung der Bereitschaft für andere Szenarien“ bestimmt seien.

Unterdessen drohte die vom Iran unterstützte Kataib Hisbollah mit Sitz im Irak den Vereinigten Staaten, sie werde amerikanische Stützpunkte angreifen, falls Washington in den Krieg zwischen Israel und der Hamas eingreift.

„Unsere Raketen, Drohnen und Spezialkräfte sind bereit, den amerikanischen Feind in seinen Basen qualitativ anzugreifen und seine Interessen zu stören, wenn er in diesen Kampf eingreift“, erklärte der Chef der Gruppe.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Israel Prepares for Ground War, Military Claims Hamas ‘Will Not Continue to Exist’“ (deutsche Bearbeitung jw)