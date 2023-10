Israelischer Gerichtsmediziner: Hamas hat 80 Prozent der Opfer gefoltert – darunter auch Kinder

Das Fenster eines Hauses ist zerbrochen und die Wand ist mit Einschusslöchern übersät, wo Tage zuvor Hamas-Terroristen Zivilisten in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen in Be'eri, Israel, am 11. Oktober 2023 töteten. Foto: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Israelische Rettungs- und Bergungskräfte erzählen grausame Szenen jeglicher Vorstellungskraft aus den Gebieten, wo die Hamas ein Massaker veranstaltet hat.

Ein Mitglied der israelischen Nichtregierungsorganisation für Rettung und Bergung ZAKA schildert das entsetzliche Massaker in einer israelischen Siedlung. Demnach wiesen rund 80 Prozent der ca. 280 Leichen in der Siedlung Kibbutz Be’eri Folterspuren auf. Unter den Betroffenen befanden sich auch Kinder.

Yossi Landau berichtete von Vergewaltigungen, Verstümmelungen und Enthauptungen. „Das ist jenseits jeder Vorstellungskraft, das ist eine neue Stufe“, sagte er in einem Interview mit Sky News. Landau arbeitet bereits seit 33 Jahren für ZAKA. „Jeweils zwei Mal 10 Kindern wurden auf dem Rücken gefesselt, aufeinander gestapelt und verbrannt“.

Landau fügte hinzu, dass einige der Leichen mit Sprengfallen versehen waren, was die Bergungsarbeiten erschwerte und gefährlich machte.

Kein Einzelfall

Die schrecklichen Szenen im Kibbutz Be’eri wurden von Mendy Havin, einem ZAKA-Kommandanten, in einem früheren Interview mit Epoch Times Israel ähnlich beschrieben.

„Am Ende des Kibbuz, in einem völlig zerstörten Haus, sitzen sie [die Babys] an einem Zaun außerhalb des Hauses“, erinnerte sich Havin. „Die Körper sind verbrannt. Ihre Eltern, die vor ihnen sind, werden geschlachtet.“

Hamas-Terroristen drangen am 7. Oktober in den Süden Israels ein und töteten über 1.400 Israelis, die meisten von ihnen Zivilisten.

„Anleitung“ der Hamas zum Foltern und Töten

Am vergangenen Wochenende enthüllte Israels Staatspräsident Isaac Herzog eine „Anleitung“ der Hamas, die angeblich bei der Leiche eines getöteten Terroristen gefunden wurde. Diese soll beschreiben, wie man Zivilisten foltert und entführt.

„Dies wurde bei der Leiche eines der Terroristen gefunden. Dies ist eine Broschüre, OK?“, sagte Israels Präsident am Sonntag in einem Interview mit CNN, während er ein Pamphlet mit dem Bild eines Hamas-Terroristen hochhält.

„Diese Broschüre ist eine Anleitung, wie man in ein ziviles Gebäude eindringt – in einen Kibbuz, eine Stadt, einen Moschaw -, wie man einbricht und was man als erstes tut, wenn man Bürger findet. Man foltert sie“, sagte Herzog. „Das ist die Broschüre.“

Er nannte die Hamas einen „extrem grausamen und unmenschlichen Feind“. Er habe die Gräueltaten von Mitgliedern der Terrorgruppe im Kibbutz Be’eri selbst gesehen.

„Ich habe den Schädel einer Frau gesehen, in deren Haus ich war. Das Haus war völlig zerstört, völlig zerstört. Sie haben ihr einfach den Kopf abgeschlagen“, so Herzog. „Ich sah eine Blutlache in dem Haus, wo das Bild der Kinder hing. Die Enkel waren an der Wand mit Messern und Beilen aufgespießt.“

„Ich sah die schrecklichsten Szenen, die es gibt“, sagte er.

‚Am Rande des Abgrunds‘

Unterdessen hat Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, am Sonntag erklärt, dass der „Nahe Osten am Rande des Abgrunds“ stehe. Er appellierte sowohl an Israel als auch an die Hamas, aus humanitären Gründen deeskalierende Schritte zu unternehmen.

„Die Hamas muss die Geiseln sofort und bedingungslos freilassen“, sagte er.

Die israelischen Streitkräfte haben am Montag die Zahl der entführten Geiseln auf 199 erhöht. Bei den meisten Geiseln handelt es sich vermutlich um Zivilisten, von Babys bis hin zu Menschen über 80 Jahren.

Die Hamas hat sich bereit erklärt, die Gefangenen gegen Tausende von Palästinensern einzutauschen, die von Israel festgehalten werden.

Humanitäre Korridore freihalten

Der UN-Chef hat an die israelische Seite appelliert, die humanitären Korridore zu respektieren, damit die Bewohner des Gazastreifens Hilfen erhalten können. Israel hat mittlerweile eine Militäroperation eingeleitet, um weitere Anschläge zu verhindern und um die Geiseln zu befreien.

„Israel muss schnell und ungehindert humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza gewährleisten“, sagte Guterres.

„Jedes dieser beiden Ziele gilt für sich. Sie sind nicht verhandelbar und müssen umgesetzt werden, weil es das Richtige ist“, betonte er.

Das von der Hamas unterstützte Gesundheitsministerium in Gaza erklärte am Montag, dass seit dem 7. Oktober, dem Tag der Terroranschläge in Israel mindestens 2.750 Palästinenser bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen getötet und 9.700 verwundet wurden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Israeli Forensic Team Says Hamas Tortured 80 Percent of Victims, Including Children“ (deutsche Bearbeitung nh)