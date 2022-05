Joe Bidens „Irreführung“ und eine „fast bizarre Welt“

Amazon-Chef Jeff Bezos wirft US-Präsident Joe Biden „Irreführung“ im Zusammenhang mit der hohen Inflationsrate des Landes vor. Doch Biden singt sein eigenes Heldenepos, während Finanzexperten von einer „fast bizarren Welt“ sprechen.

Am Mittwoch, 18. Mai, erlebten die US-Börsen ihren größten Tagesverlust in diesem Jahr. 1,5 Billiarden US-Dollar wurden innerhalb eines Handelstages vernichtet, berichtet der „Focus“. Das sei immerhin ein Äquivalent der Wirtschaftskraft eines Landes wie Spanien. Schuld an der Misere ist dem Bericht zufolge die anhaltend hohe Inflation. Im April lag diese bei 8,3 Prozent, im Januar 2021 lag sie noch bei 1,4 Prozent – dann begann ein dramatischer Anstieg. Im März 2022 wurde zudem berichtet, dass die Umfragewerte von Joe Biden ziemlich schlecht ausfallen.

Vor diesem Hintergrund gewinnt ein Tweet von Joe Biden dieser Tage an gewisser Bedeutung. Der US-Präsident „zwitscherte“ seinen 43,3 Millionen Followern zu: „Sie wollen die Inflation senken? Stellen wir sicher, dass die wohlhabendsten Unternehmen ihren gerechten Anteil zahlen.“ Damit verwies Biden auf seinen Gesetzesvorschlag an den Kongress, die Einkommen der wohlhabendsten Haushalte Amerikas mit einem Mindeststeuersatz von 20 Prozent zu belegen.

Einer dieser erfolgreichen Unternehmer, Amazon-Chef Jeff Bezos, antwortete darauf. Demnach sollte Bidens Tweet von dem neu geschaffenen Desinformationsausschuss untersucht werden. Damit bezog sich Bezos auf das von Biden Anfang Mai angekündigte neue Desinformation Governance Board des Heimatschutzministeriums zur Bekämpfung von Desinformation in den sozialen Medien.

Bezos meinte noch, dass es in Ordnung sei, die Anhebung der Körperschaftssteuer zu diskutieren. „Die Zähmung der Inflation ist von entscheidender Bedeutung“, so der Multimilliardär. Beides „zusammenzuspielen ist nur eine Irreführung“.

Einen Tag später postete Jeff Bezos: „Tatsächlich bemühte sich die Regierung, der bereits überhitzten, inflationären Wirtschaft noch mehr Impulse zu verleihen“, so der Amazon-CEO. Der Multimilliardär und derzeit drittreichste Mensch der Erde erklärt, dass Inflation eine „regressive Steuer“ sei. Sie schade den „am wenigsten Wohlhabenden am meisten“. Bezos riet: „Irreführung hilft dem Land nicht.“

Dabei rühmte sich Joe Biden (Demokraten) noch für seine „Erfolge“ unter Einbeziehung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (Republikaner): „Unter meinem Vorgänger stieg das Defizit von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr sind wir auf dem richtigen Weg, das Defizit um 1,5 Billionen US-Dollar zu senken – der größte Einjahresrückgang aller Zeiten“, twitterte Joe Biden am 14. Mai. Laut Joe Biden sei das „wichtig für Familien“, weil die Verringerung des Defizits eine der wichtigsten Möglichkeiten sei, „wie wir den Inflationsdruck verringern können.“

Under my predecessor, the deficit increased every single year.

This year, we’re on track to cut the deficit by $1.5 trillion – the biggest one-year decline ever.

It matters to families, because reducing the deficit is one of the main ways we can ease inflationary pressures.

— President Biden (@POTUS) May 14, 2022