Johnson ruft China zu „konkreten Klima-Maßnahmen“ auf

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Kommunistische Partei Chinas vor dem UN-Klimagipfel zu „konkreten Maßnahmen im Kampf gegen die Klimakrise“ aufgefordert.

In einem Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping habe Johnson unterstrichen, „wie wichtig es sei, dass alle Länder auf der COP26 ihren Ehrgeiz in Bezug auf den Klimawandel verstärken“, teilte Downing Street am Freitag mit.

Es seien „konkrete Schritte“ notwendig, um die Emissionen zu senken und den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, einschließlich des Kohleausstiegs, hieß es in der Mitteilung weiter. Großbritannien ist Gastgeber der zweiwöchigen Weltklimakonferenz, die am Sonntag im schottischen Glasgow beginnt. Xi wird daran jedoch nicht teilnehmen.

Am Donnerstag hatte die KP China, das für mehr als ein Viertel der globalen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich ist, jedoch eine aktualisierte Version seiner nationalen Klimapläne vorgelegt. Darin bekräftigte Peking das Ziel, spätestens 2060 Klimaneutralität zu erreichen. Zudem soll der Höchstwert beim chinesischen CO2-Ausstoß vor 2030 erreicht sein. Wie China diese Ziele im Detail erreichen will, ist jedoch nicht bekannt. (afp/oz)

