Rekordverdächtiger Konvoi: 50.000 Lkw-Fahrer protestieren gegen Impfpflicht

Derzeit rollt ein gigantischer Lkw-Konvoi von Vancouver an der westlichen US-Kanadischen Grenze ins etwa 4.400 km entfernte Ottawa. Die Trucker protestieren gegen die kürzlich eingeführte Impfpflicht für Lkw-Fahrer, die die Grenze passieren. Der Konvoi scheint rekordverdächtig lang zu sein.

In Kanada findet ein rekordverdächtiger Protest von Lkw-Fahrern gegen die Corona-Impfpflicht statt, die seit kurzem bei der Überquerung der Grenze in die USA gilt. Am Sonntag startete der sogenannte „Konvoi für die Freiheit 2022“ in der Stadt Vancouver an der kanadischen Westküste, wie kanadische Medien berichteten.

Auf dem Weg nach Ottawa haben sich weitere Lkw-Fahrer angeschlossen. Dort ankommen wollen die Protestierenden am Samstag.

Wie der amerikanische Fernsehsender „Fox News“ berichtet, sei der Lkw-Konvoi 70 km lang. Benjamin Dichter, Sprecher des „Konvoi für die Freiheit 2022“, teilte der „Toronto Sun“ mit: „Ich habe Drohnen-Aufnahmen [vom Konvoi] gesehen. Es ist beeindruckend.“

Auf dem Kurznachrichtenportal Twitter ist von 50.000 Lkws die Rede. Die Protestaktion soll am heutigen Samstag in Ottawa von 1,5 Millionen Unterstützer begleitet werden.

CANADA- In 2 days Ottawa will become the worlds biggest Truck Stop.

50,000 trucks,joined by trucks from the US and 1.5 million people will demand an end to Covid discrimination and Trudeau’s tyrannical grip.

We stand with you.#TruckerConvoy2022 pic.twitter.com/5tlqYfUYLX

— Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) January 27, 2022