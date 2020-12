Kickl rechnet mit Österreichs Regierung ab: „Das ist Voodoo-Politik“

Kein Skitourismus, dafür Massentests und Corona-Impfungen. Der FPÖ-Politiker Herbert Kickl rechnet mit der Corona-Politik ab. In einem Interview sprach er Tacheles über das aktuelle Krisenmanagement in Österreich, das „keinen gesundheitlichen Plan“ erfülle. Dabei rät er von den neu entwickelten Impfungen und auch von Corona-Massentests ab. Entscheiden müsse aber jeder selbst.

Maskenpflicht, Abstandsgebot, Lockdown. In der Corona-Krise werden unter dem Aspekt der gesellschaftlichen Gesundheit die Rechte der Bürger eingeschränkt, selbst wenn die Fakten eine andere Sprache sprechen. Seit Beginn der Corona-Maßnahmen geht es drunter und drüber, sagt der FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl in einem „OE24-TV“-Interview in der Sendung „Fellner! Live“ am 4. Dezember.

„Also ich habe das Gefühl, dass ist Voodoo-Politik, die da betrieben wird; zumindest erfüllt sie keinen gesundheitspolitischen Plan“, kritisiert Kickl. Das werde immer klarer. Aus diesem Grunde würden auch die Frustration und der Ärger in der Bevölkerung immer mehr wachsen. „Und der Herr Kurz wird das auch zu spüren bekommen und die restliche Regierung, dass es so nicht funktioniert.“